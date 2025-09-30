CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

प्रकरण में विवेचना के दौरान पतासाजी करते हुए अवैध हीरे की बिक्री करा रहे आरोपी रघुराम ध्रुव पिता स्व. रामजी ध्रुव को समक्ष गवाहन के गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्रकरण में इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए आरोपियां का कृत्य धारा. 303 (2), 3 (5) बीएनएस 21 (4) खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 का पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 6 नग अवैध हीरा के साथ एक नग मोबाइल, एक रीयलमि कंपनी का मोबाइल जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया।