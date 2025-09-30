CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

CG News: थाना गरियाबंद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिला अस्पताल गरियाबंद के सामने रोड पर अपने पास बहुमूल्य खनिज सामग्री हीरा रखा हुआ है। वह उसे बेचने के फिराक में ग्राहक तलाशते घूम रहा है। इस सूचना पर गरियाबंद पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंच घेराबंदी कर मुखबिर के बताए हुलिए वाले युवक को गिरफ्तार किया।
पूछताछ करने पह युवक ने अपना नाम जैन कुमार नेताम (45), पिता स्व. बंशीलाल, निवासी छिंदौला थाना गरियाबंद बताया। आरोपी के लोवर के जेब से एक सफेद कागज में लिपटा हुआ 6 नग हीरा खनिज पदार्थ अवैध रूप से मिला। अवैध हीरा रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी जैन कुमार नेताम द्वारा बताया गया कि अवैध हीरा को रघुराम ध्रुव पिता स्व, रामजी ध्रुव, साकिन कोसमबुड़ा के द्वारा बेचने के लिए दिया।
जिसे आरोपी जैन कुमार के द्वारा आरोपी सूरज सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 30 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी और विशाल सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 25 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला धमतरी को अवैध हीरा बेचने के लिए घटना स्थल में बुलाया था। दोनों आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान पतासाजी करते हुए अवैध हीरे की बिक्री करा रहे आरोपी रघुराम ध्रुव पिता स्व. रामजी ध्रुव को समक्ष गवाहन के गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्रकरण में इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए आरोपियां का कृत्य धारा. 303 (2), 3 (5) बीएनएस 21 (4) खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 का पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 6 नग अवैध हीरा के साथ एक नग मोबाइल, एक रीयलमि कंपनी का मोबाइल जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया।
