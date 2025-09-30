Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

CG News: अवैध हीरा रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी जैन कुमार नेताम द्वारा बताया गया कि अवैध हीरा को रघुराम ध्रुव पिता स्व, रामजी ध्रुव, साकिन कोसमबुड़ा के द्वारा बेचने के लिए दिया।

2 min read

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

CG News: थाना गरियाबंद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिला अस्पताल गरियाबंद के सामने रोड पर अपने पास बहुमूल्य खनिज सामग्री हीरा रखा हुआ है। वह उसे बेचने के फिराक में ग्राहक तलाशते घूम रहा है। इस सूचना पर गरियाबंद पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंच घेराबंदी कर मुखबिर के बताए हुलिए वाले युवक को गिरफ्तार किया।

पूछताछ करने पह युवक ने अपना नाम जैन कुमार नेताम (45), पिता स्व. बंशीलाल, निवासी छिंदौला थाना गरियाबंद बताया। आरोपी के लोवर के जेब से एक सफेद कागज में लिपटा हुआ 6 नग हीरा खनिज पदार्थ अवैध रूप से मिला। अवैध हीरा रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी जैन कुमार नेताम द्वारा बताया गया कि अवैध हीरा को रघुराम ध्रुव पिता स्व, रामजी ध्रुव, साकिन कोसमबुड़ा के द्वारा बेचने के लिए दिया।

जिसे आरोपी जैन कुमार के द्वारा आरोपी सूरज सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 30 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी और विशाल सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 25 साल साकिन जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला धमतरी को अवैध हीरा बेचने के लिए घटना स्थल में बुलाया था। दोनों आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान पतासाजी करते हुए अवैध हीरे की बिक्री करा रहे आरोपी रघुराम ध्रुव पिता स्व. रामजी ध्रुव को समक्ष गवाहन के गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्रकरण में इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए आरोपियां का कृत्य धारा. 303 (2), 3 (5) बीएनएस 21 (4) खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 का पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 6 नग अवैध हीरा के साथ एक नग मोबाइल, एक रीयलमि कंपनी का मोबाइल जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 10:58 am

Published on:

30 Sept 2025 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: 6 नग हीरे की अवैध तस्करी, खरीदने बेचने वाले सहित चार गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड के जांच में आ सकता एक और नया मोड़, गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

CG Crime: पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड के जांच में आ सकता एक और नया मोड़, गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
गरियाबंद

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर
गरियाबंद

CG News: आसमान के नीचे कबाड़ में सरस्वती साइकिल योजना, बारिश से कलपुर्जे में लगी जंग

CG News: आसमान के नीचे कबाड़ में सरस्वती साइकिल योजना, बारिश से कलपुर्जे में लगी जंग
गरियाबंद

CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम

CG News: नेशनल हाईवे में 20 हाथियों का आतंक, एक घंटे तक लगा रहा जाम
गरियाबंद

CG News: आकाशीय बिजली का कहर, नदी किनारे चर रहे 30 बकरियों की मौत

CG News: आकाशीय बिजली का कहर, नदी किनारे चर रहे 30 बकरियों की मौत
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.