Obscene Dance Case: अश्लील डांस पर चला प्रशासन का डंडा! 14 गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SDM कार्यमुक्त

Obscene Dance Case: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्यक्रम की आड़ में अश्लीलता परोसने के आरोप में अब तक कुल 14 आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है। मामले ने तूल पकड़ते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया।