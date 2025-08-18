CG News: पटवारियों को भत्ता नहीं, ऑनलाइन कार्य रोका, स्कूली बच्चे परेशान

उक्त सभी योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु पटवारियों के पास आवश्यक संसाधन जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इन्टरनेट, सर्व सुविधा युक्त कार्यालय का अभाव है, जिसके कारण कार्य प्रभावित होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पटवारियों को संसाधन भत्ता देने की घोषणा भी की गई है। किन्तु आज पर्यंत तक उक्त सबन्ध में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। न ही इसका लाभ पटवारियों को मिल पाया है, जिसके कारण प्रदेश के पटवारी संघ द्वारा ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करते हुए शनिवार से हड़ताल में बैठ गए हैं।