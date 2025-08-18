CG News: पटवारियों को भत्ता नहीं, ऑनलाइन कार्य रोका, स्कूली बच्चे परेशान

CG News: प्रदेश में पटवारी संघ द्वारा कार्यालय में आवश्यक संसाधन भत्ता उपलब्ध नही कराने को लेकर शनिवार ऑनलाइन का कार्य बंद कर दिए है। इसके कारण स्कूली छात्र-छात्राओं की आय-जाति प्रमाणपत्र नही बन पा रहा हैं, जिसके कारण बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।
जानकारी के अनुसार राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ का प्रांतीय बैठक पिछले 27 जुलाई को नई लेदरी मनेन्द्रगढ़ में आयोजित किया गया। जिसमे उपस्थित जिला अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा सर्वसमति से पटवारियों के समस्याओं एवं मांगों को लेकर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें वर्तमान में राजस्व विभाग में अधिकांश कार्य ऑनलाइन संपादित किये जा रहे हैं। समस्त अभिलेख ऑनलाइन हो चुके है।
अभिलेखों का अद्यतन कार्य भी ऑनलाइन किया जा रहा है। 2017 से अभिलेखों का ऑनलाइन करने हेतु भुइयां एवं भूनक्शा सॉटवेयर लाया गया है। भुइयों के माध्यम से आम जन को बी 1 खसरा नक्शा आदि सुगमता से प्राप्त हो रहा है। शासकीय भूमि की जानकारी फसलो की जानकारी, नामान्तरण की जानकारी आदि सुगमता से देखे जा सकते है। इसके अतिरिक्त शासन की विभिन्न योजनाये जैसे एग्रिस्टोक जिओ रिफ्रेशिंग, कृषि संगणना आदि मोबाइल एप के माध्यम से किये जा रहे है।
उक्त सभी योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु पटवारियों के पास आवश्यक संसाधन जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इन्टरनेट, सर्व सुविधा युक्त कार्यालय का अभाव है, जिसके कारण कार्य प्रभावित होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पटवारियों को संसाधन भत्ता देने की घोषणा भी की गई है। किन्तु आज पर्यंत तक उक्त सबन्ध में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। न ही इसका लाभ पटवारियों को मिल पाया है, जिसके कारण प्रदेश के पटवारी संघ द्वारा ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार करते हुए शनिवार से हड़ताल में बैठ गए हैं।