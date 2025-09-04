CG News: जिला चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही, गार्ड ने लगाई सुई 2 नर्स हुई सस्पेंड

CG News: जिला चिकित्सालय में गार्ड से इंजेक्शन लगवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 27 अगस्त को सामने आए मामले की जिला स्तरीय जांच के बाद स्टाफ नर्स पूजा राहूलकर और कोमल सोनटेके को गंभीर लापरवाही का दोषी पाया गया।
स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965, नियम 3 के तहत दोनों को प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार का भागीदार मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में दोनों नर्सों का मुख्यालय राजिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।