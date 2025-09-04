CG News: जिला चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही, गार्ड ने लगाई सुई 2 नर्स हुई सस्पेंड

CG News: जिला चिकित्सालय में गार्ड से इंजेक्शन लगवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 27 अगस्त को सामने आए मामले की जिला स्तरीय जांच के बाद स्टाफ नर्स पूजा राहूलकर और कोमल सोनटेके को गंभीर लापरवाही का दोषी पाया गया।