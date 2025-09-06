CG News: रायपुर जाने से रोका तो मितानिनों ने थाने के सामने शुरू कर दिया धरना, नारेबाजी करते हुए सड़क पर किया चक्काजाम

हड़ताल में जा रही मितानिनों ने राजधानी जाने से रोके जाने पर थाना के सामने ही मुय मार्ग में बैठकर चक्काजाम कर दिया। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर सड़क से धरना हटवाया और मार्ग को बहाल किया। हालांकि मितानिन बहनें थाने के सामने धरना देकर नारेबाजी करती रहीं। मौके पर फिंगेश्वर तहसीलदार अंजलि खलखो, टीआई गौतम गावड़े पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। प्रशासनिक अमला प्रदर्शन कर रहे मितानिनों को समझाइस देने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन मितानिन अपने मांग को लेकर अड़े रहे।