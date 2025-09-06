CG News: रायपुर जाने से रोका तो मितानिनों ने थाने के सामने शुरू कर दिया धरना, नारेबाजी करते हुए सड़क पर किया चक्काजाम

CG News: अपनी लंबित मांगों को लेकर राजधानी के माना तूता में आयोजित प्रदेश स्तरीय हड़ताल में शामिल होने जा रही सैकड़ों मितानिन बहनों को फिंगेश्वर पुलिस ने थाने के सामने रोक दिया। इस कार्रवाई से नाराज मितानिनों ने वहीं शासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सड़क पर चक्काजाम करने लामबंद हो गए। अचानक हुए इस विरोध के कारण राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित होने के साथ ही प्रमुख मार्ग मे यातायात बाधित होने लगा।
रायपुर के माना तुता में प्रदेश स्तरीय मितानिनो की हड़ताल के कारण आज अलसुबह से ही पुलिस विभाग द्वारा थाना के सामने बैरीकेट्स लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। मितानिनों का कहना था कि उन्हें रायपुर जाकर अपनी जायज मांगें रखने से रोका जाना अनुचित हैं। वे लंबे समय से मानदेय वृद्धि, सेवाओं का स्थायीकरण, क्षतिपूर्ति राशि में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी, एनएचएम में संविलियन और ठेका प्रथा बंद करने जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहीं हैं।
हड़ताल में जा रही मितानिनों ने राजधानी जाने से रोके जाने पर थाना के सामने ही मुय मार्ग में बैठकर चक्काजाम कर दिया। स्थिति को बिगड़ते देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर सड़क से धरना हटवाया और मार्ग को बहाल किया। हालांकि मितानिन बहनें थाने के सामने धरना देकर नारेबाजी करती रहीं। मौके पर फिंगेश्वर तहसीलदार अंजलि खलखो, टीआई गौतम गावड़े पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। प्रशासनिक अमला प्रदर्शन कर रहे मितानिनों को समझाइस देने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन मितानिन अपने मांग को लेकर अड़े रहे।
एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पहले से जारी हैं। अब मितानिनों के आंदोलन ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावित कर दिया हैं। गांवों में प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य परामर्श की सेवाएं बाधित होने से लोग परेशान हैं और आवश्यक सुविधा के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इस संबंध में तहसीलदार अंजली खलखो ने कहा कि हड़ताल को समर्थन देने रायपुर जा रही मितानिनों को क़ानून व्यवस्था के चलते फिंगेश्वर में रोका गया है।