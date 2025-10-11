गाजियाबाद के होटल प्लूटो में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने 15 लोगों को किया रेस्क्यू

गाजियाबाद के होटल प्लूटो में आग लगने की सूचना शाम करीब 7:10 बजे फायर विभाग को मिली। इस पर प्रभारी अधिकारी तुरंत दो फायर टेंडर के साथ मौके के लिए रवाना हुए। दमकल की टीम जब घटना घटनास्थल पर पहुंची तो पाया गया कि आग अबाउट ड्रिंक रेस्टोरेंट में लगी है, जो इमारत की प्रथम मंजिल पर स्थित है। इसके ऊपर की मंजिल पर होटल प्लूटो संचालित हो रहा था। आग तेजी से फैलने के कारण द्वितीय तल पर मौजूद 10 से 15 लोग धुएं के बीच फंस गए थे।