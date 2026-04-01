आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले- कांग्रेस का एक पार्ट नहीं…पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत, दिशाभंग हो चुके राहुल गांधी

उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समाज के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन इस देश में एक माहौल सा बनाया जा रहा है, जैसे इस देश के मुसलमान गद्दार हैं, सभी पाकिस्तान परस्त हैं, सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इस्लाम के मानने वालों पर सवाल उठाना जरूरी नहीं है। जो भारत मां को अपनी मां मानता है, धरती का सम्मान करता है, जो देश के साथ है, हम उसके साथ हैं। गलती अगर दो-चार लोग करते हैं तो उनके कारण सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो कानून के खिलाफ काम करेगा, कानून उसके खिलाफ काम करेगा। जिसने कानून तोड़ा हो, वह हिंदू हो या मुसलमान। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं।