19 राज्य से 77 करोड़ की साइबर ठगी, गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार

इंदिरापुरम निवासी शशि रंजन कुमार के साथ साइबर ठगी हुई थी। जालसाजों ने उन्हें व्हॉट्सऐप ग्रुप में जोड़कर एक वेबसाइट पर अकाउंट बनवाया और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 7 करोड़ 95 लाख रुपए ठग लिए। इस संबंध उन्होंने सात जुलाई, 2025 को साइबर थाने पर केस दर्ज कराया था। इसी दौरान इंदिरापुरम निवासी अंकित रस्तोगी से क्रिप्टो केरंसी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 82 लाख रुपए और सिहानी गेट निवासी प्रशांत सक्सेना से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी की गई। इन मामलों में पीडि़तों ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
डीसीपी (क्राइम) पीयूष सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान अमेठी के गांव महाराजपुर निवासी शिवा जयसवाल, बाराबंकी निवासी आशीष कन्नौजिया तथा मैनपुरी निवासी तुषार मिश्रा के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले चार मोबाइल बरामद हुए हैं।
आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए व्हाट्सऐप ग्रुपों में जोड़ता है और फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग खाता खुलवाता है। इस दौरान शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिया जाता था। गिरोह पहले पीडि़तों को ऑनलाइन मुनाफा दर्शाता है और धीरे-धीरे मोटी रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराता है। बताया जाता है कि साइबर ठगी की रकम के लिए तुषार मिश्रा ने केरल निवासी शमीम के साथ मिलकर खाता खुलवाया था। शमीम दिल्ली में किराये के फ्लैट में रहता था, जिसके अब कंबोडिया में होने की सूचना है। गिरोह के सदस्यों को कहना है कि शमीम ही गिरोह का मुख्य सरगना है।
आरोपियों से पूछताछ के दौरान 19 राज्यों की 136 घटनाओं का खुलासा किया है। इनमें आंध्र प्रदेश की तीन, असम की दो, दिल्ली की तीन, गोवा की एक, गुजरात की नौ, हरियाणा की दो, हिमाचल प्रदेश की एक, झारखंड की एक, कर्नाटक की 18 वारदातें शामिल हैं। इसके साथ ही केरल की 12, मध्य प्रदेश की तीन, महाराष्ट्र की 32, ओडिशा की चार, पंजाब की चार, राजस्थान की दो, तमिलनाडु की 19, तेलंगाना की सात, उत्तर प्रदेश की पांच, पश्चिम बंगाल की आठ घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। इन घटनाओं में 77 करोड़ 52 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी।