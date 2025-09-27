19 राज्य से 77 करोड़ की साइबर ठगी, गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार

आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए व्हाट्सऐप ग्रुपों में जोड़ता है और फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग खाता खुलवाता है। इस दौरान शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिया जाता था। गिरोह पहले पीडि़तों को ऑनलाइन मुनाफा दर्शाता है और धीरे-धीरे मोटी रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराता है। बताया जाता है कि साइबर ठगी की रकम के लिए तुषार मिश्रा ने केरल निवासी शमीम के साथ मिलकर खाता खुलवाया था। शमीम दिल्ली में किराये के फ्लैट में रहता था, जिसके अब कंबोडिया में होने की सूचना है। गिरोह के सदस्यों को कहना है कि शमीम ही गिरोह का मुख्य सरगना है।