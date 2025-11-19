डबल डेथ मिस्ट्रीः गर्भवती पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा!

मृतक युवक राहुल (28) बुलंदशहर के दुलकरा गांव का रहने वाला था। और उसकी शादी करीब दो साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद की सुमन (25) से हुई थी। किसी भी संतान की अभी तक पैदाइश नहीं हुई थी। राहुल बैंक्वेट और इवेंट सजावट का काम करता था। सुशील शर्मा के ठेके पर चल रहे इस फार्म हाउस में कमरा देकर रखा गया था। सोमवार देर रात राहुल शराब पीकर लौटा तो दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ। जिसे कर्मचारियों ने किसी तरह शांत कराया। मगर बाद में फिर विवाद हुआ। गुस्से में राहुल ने सुमन पर बेलन से हमला किया और उसके बाद दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद उसने खुदकुशी कर ली। सुबह करीब 6:30 बजे कर्मचारी अमित ने दोनों के शव देखे और मालिक सुशील को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए।