डबल डेथ मिस्ट्रीः गर्भवती पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा!

गाजियाबाद के क्रिस्टल फार्म हाउस में दंपति की संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मच गया। पति ने शक में गर्भवती पत्नी की हत्या कर खुद फांसी लगा ली। कमरे से मिले सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा किया है।

गाज़ियाबाद

image

Mahendra Tiwari

Nov 19, 2025

Ghaziabad

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित क्रिस्टल फार्म हाउस में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ रहने वाले दंपति में रात को झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बाद में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। महिला करीब सात माह की गर्भवती थी। जबकि पति लंबे समय से उस पर शक करता था। दोनों को फार्म हाउस में रहकर सजावट का काम मिलता था। वे लगभग 15 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे।

सुबह जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो फार्म हाउस के अन्य कर्मचारियों ने दरवाजा खोला। अंदर महिला खून से सने बेड के पास मृत पड़ी थी। उसका गला दुपट्टे से दबा हुआ था। पति का शव कमरे में बने हुक से फंदे पर झूलता मिला। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पुलिस को कमरे से खून और आटे से सना बेलन भी मिला है।

2 साल पहले हुई थी शादी, बेलन से पीट-पीट कर कर दी हत्या

मृतक युवक राहुल (28) बुलंदशहर के दुलकरा गांव का रहने वाला था। और उसकी शादी करीब दो साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद की सुमन (25) से हुई थी। किसी भी संतान की अभी तक पैदाइश नहीं हुई थी। राहुल बैंक्वेट और इवेंट सजावट का काम करता था। सुशील शर्मा के ठेके पर चल रहे इस फार्म हाउस में कमरा देकर रखा गया था। सोमवार देर रात राहुल शराब पीकर लौटा तो दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ। जिसे कर्मचारियों ने किसी तरह शांत कराया। मगर बाद में फिर विवाद हुआ। गुस्से में राहुल ने सुमन पर बेलन से हमला किया और उसके बाद दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद उसने खुदकुशी कर ली। सुबह करीब 6:30 बजे कर्मचारी अमित ने दोनों के शव देखे और मालिक सुशील को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए।

सुसाइड नोट में भाई पर लगाया आरोप

ACP प्रियाश्री पाल के अनुसार, मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें राहुल ने अपने भाई चंदर को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। और लिखा है कि उसी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। लिखावट से यह भी पता चलता है कि राहुल अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था। मामले की हर पहलू से जांच जारी है। आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।

Updated on:

19 Nov 2025 11:38 am

Published on:

19 Nov 2025 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / डबल डेथ मिस्ट्रीः गर्भवती पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा!

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

