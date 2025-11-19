डबल डेथ मिस्ट्रीः गर्भवती पत्नी की हत्या के बाद पति ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा!

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र स्थित क्रिस्टल फार्म हाउस में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ रहने वाले दंपति में रात को झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बाद में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। महिला करीब सात माह की गर्भवती थी। जबकि पति लंबे समय से उस पर शक करता था। दोनों को फार्म हाउस में रहकर सजावट का काम मिलता था। वे लगभग 15 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे।
सुबह जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो फार्म हाउस के अन्य कर्मचारियों ने दरवाजा खोला। अंदर महिला खून से सने बेड के पास मृत पड़ी थी। उसका गला दुपट्टे से दबा हुआ था। पति का शव कमरे में बने हुक से फंदे पर झूलता मिला। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पुलिस को कमरे से खून और आटे से सना बेलन भी मिला है।
मृतक युवक राहुल (28) बुलंदशहर के दुलकरा गांव का रहने वाला था। और उसकी शादी करीब दो साल पहले हरियाणा के फरीदाबाद की सुमन (25) से हुई थी। किसी भी संतान की अभी तक पैदाइश नहीं हुई थी। राहुल बैंक्वेट और इवेंट सजावट का काम करता था। सुशील शर्मा के ठेके पर चल रहे इस फार्म हाउस में कमरा देकर रखा गया था। सोमवार देर रात राहुल शराब पीकर लौटा तो दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ। जिसे कर्मचारियों ने किसी तरह शांत कराया। मगर बाद में फिर विवाद हुआ। गुस्से में राहुल ने सुमन पर बेलन से हमला किया और उसके बाद दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद उसने खुदकुशी कर ली। सुबह करीब 6:30 बजे कर्मचारी अमित ने दोनों के शव देखे और मालिक सुशील को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए।
ACP प्रियाश्री पाल के अनुसार, मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें राहुल ने अपने भाई चंदर को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। और लिखा है कि उसी की वजह से यह कदम उठाना पड़ा। लिखावट से यह भी पता चलता है कि राहुल अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था। मामले की हर पहलू से जांच जारी है। आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।
