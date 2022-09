Ghaziabad : कुत्तों को बाहर घुमाने पर लगा बैन, जारी एडवाइजरी के उल्लंघन पर मालिक पर जुर्माने के साथ कार्रवाई

गाजियाबाद में हाल में हुई दो घटनाओं से लोग दहशत में हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) ने पालतू कुत्तों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत फेडरेशन ने पालतू कुत्तों को सोसायटी, लिफ्ट, पार्क, लॉबी, पार्किंग समेत कॉमन एरिया में घुमाने पर बैन लगा दिया है।

गाज़ियाबाद Published: September 10, 2022 09:29:08 am

गाजियाबाद और नोएडा में लगातार पालतू कुत्ते लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। हाल ही में गाजियाबाद में हुई दो घटनाओं से लोग दहशतजदा हैं। लोगों ने भी अपने बच्चों के भी घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्यों कि ये कुत्ते छोटे बच्चों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की ओर से पालतू कुत्तों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही फेडरेशन ने पालतू कुत्तों को सोसायटी, लिफ्ट, पार्क, लॉबी, पार्किंग समेत कॉमन एरिया में घुमाने पर बैन लगा दिया है। अगर कोई भी जारी एडवाइजरी का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके मालिक पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

