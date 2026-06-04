‘हाफ से लेकर फुल तक’, सूर्या हत्याकांड के बाद चर्चा में आए ‘सिंघम‘ IPS धवल जायसवाल ने बिना कोचिंग के UPSC किया था क्रैक, 2 बड़े किस्से

पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात करीब 2 बजे वसुंधरा की तरफ से बाइक पर आ रहे एक युवक को जांच के लिए रुकने का संकेत दिया गया। आरोप है कि पुलिस को देखकर उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन उसने भागते समय कई राउंड गोलियां चलाईं। आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। अब आपको बताते हैं आरोपी का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम के मुखिया IPS धवल जायसवाल से जुड़े 2 किस्सों के बारे में।