गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में आग का कहर ! पटाखे से लगी आग में धधक उठी 5 मंजिला इमारत, 25 लोग फंसे, मचा हड़कंप

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बुधवार की रात बड़ा हादसा हो गया। पटाखे से लगी आग देखते ही देखते पांच मंजिलों तक फैल गई। पांच फ्लैट जलकर खाक हो गए। हादसे के बाद सोसाइटी में अफरातफरी मच गई, जबकि दमकल की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

2 min read

गाज़ियाबाद

image

Mahendra Tiwari

Oct 23, 2025

Ghaziabad

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट Ai

गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बुधवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। शक्ति खंड-2 स्थित फ्रेंड्स एवेन्यू अपार्टमेंट की पांच मंजिला बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि दीपावली की रात जलाया गया एक पटाखा रॉकेट दूसरी मंजिल के फ्लैट की बालकनी में गिर गया, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरे फ्लैट में फैल गई और ऊपर-नीचे के चार अन्य फ्लैटों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

कुछ ही मिनटों में पांचों मंजिलों पर आग की लपटें उठने लगीं। धुआं फैलते ही सोसाइटी में अफरातफरी मच गई। घबराए लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर जान बचाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान दमकलकर्मियों ने इमारत में फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। RWA के डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सक्सेना के अनुसार, इमारत में कुल 22 फ्लैट हैं। जिनमें लगभग 20 परिवार रहते हैं। दीपावली होने के कारण कई लोग अपने घर गए हुए थे। जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

CFO बोले- आग लगने के कारणों की जांच की जा रही

CFO राहुल पाल का कहना है कि आग दूसरी मंजिल से शुरू होकर ऊपर की मंजिलों तक फैल गई थी। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

होटल के कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा

सोसाइटी के लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद दमकल की गाड़ियां लगभग आधे घंटे की देरी से पहुंचीं। इस बीच आसपास के लोगों और होटल कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन लपटें इतनी तेज थीं। कि कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग का हिस्सा आग की चपेट में आ गया। फिलहाल प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। हादसे की जांच की जा रही है।

Updated on:

23 Oct 2025 08:23 am

Published on:

23 Oct 2025 08:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में आग का कहर ! पटाखे से लगी आग में धधक उठी 5 मंजिला इमारत, 25 लोग फंसे, मचा हड़कंप

