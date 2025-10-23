गाजियाबाद में आग का कहर ! पटाखे से लगी आग में धधक उठी 5 मंजिला इमारत, 25 लोग फंसे, मचा हड़कंप

कुछ ही मिनटों में पांचों मंजिलों पर आग की लपटें उठने लगीं। धुआं फैलते ही सोसाइटी में अफरातफरी मच गई। घबराए लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर जान बचाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियों ने लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान दमकलकर्मियों ने इमारत में फंसे करीब 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। RWA के डिप्टी सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सक्सेना के अनुसार, इमारत में कुल 22 फ्लैट हैं। जिनमें लगभग 20 परिवार रहते हैं। दीपावली होने के कारण कई लोग अपने घर गए हुए थे। जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।