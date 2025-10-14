पहले किया झगड़ा फिर उठाई पिस्टल और ले ली पत्नी की जान… पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

मौक् पर पहुंची पुलिस, PC- IANS
गाजियाबाद : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंगलवार को राजनगर एक्सटेंशन में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका पति ही था। हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया।
गोली की आवाज सुनते ही आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वारदात के समय घर में महिला की 11 वर्षीय छोटी बेटी मौजूद थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मृतका राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी के एफ-टावर के फ्लैट नंबर एफ-910 में रहती थी। शुरूआती जांच में सामने आया कि पति-पत्नी में विवाद चल रहा था। इसी दौरान पति ने उसको गोली मार दी।
पुलिस ने उसकी 11 साल की बेटी के बयान के आधार पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि हादसे के समय मृतका की छोटी बेटी घर पर थी, जबकि बड़ी बेटी स्कूल गई थी। आपसी लड़ाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। छोटी बेटी ने बताया है कि उसकी मम्मी को उसके पापा विकास सहलावत ने गोली मारी है। गोली मारने से पहले दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। मम्मी को गोली मारने के बाद पापा भाग गए।
उन्होंने बताया कि आस-पास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जल्द ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसीपी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और महिला को अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
