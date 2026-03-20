हरीश राणा की अंतिम जंग, डॉक्टरों की निगरानी में इच्छामृत्यु प्रक्रिया, जानें एम्स में कैसी है उनकी हालत

जुलाई 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। अगस्त 2013 में रक्षाबंधन के दिन बहन से फोन पर बात करते हुए वह पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए। उन्हें गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। दिसंबर 2013 में उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह क्वाड्रिप्लेजिया से पीड़ित हैं। इसके बाद उनके हाथ-पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए और वह बिस्तर तक सीमित हो गए। लंबे समय तक दर्द और असहाय स्थिति में रहने के बाद परिवार ने इच्छामृत्यु की मांग की। 8 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और करीब आठ महीने बाद 11 मार्च 2026 को कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी।