गाज़ियाबाद

IMD Alert: वेस्टर्न डिस्टरबेंस 5, 6, 7, मचाएगा तहलका, इन जिलों में बहुत भारी बारिश ओले गिरने की चेतावनी

यूपी में विदा हो रहा मानसून तांडव मचा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर 3 दिन इन संभाग में बहुत भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने गर्मी और उमस से राहत तो दी है। लेकिन मौसम विभाग के नए अपडेट ने सबको चौंका दिया है।

गाज़ियाबाद

Mahendra Tiwari

Oct 05, 2025

Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। विदा हो रहा मानसून एक बार फिर तांडव मचा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में बीते तीन दिनों में बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बनारस में बारिश ने 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्टूबर के महीने में पूरा शहर पानी पानी हो गया। बरसात से लोगों को उमस और गर्मी से छुटकारा मिला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5, 6 और 7 अक्टूबर को भी पश्चिमी यूपी में बारिश का दौर जारी रहेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। 6 अक्टूबर को कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।
वर्तमान में पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी बिहार, दक्षिण-पूर्वी यूपी और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना निम्न दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। जिसके चलते पूर्वी यूपी में बरसात में कमी आने की उम्मीद है।

9 अक्टूबर से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अक्टूबर के बाद बारिश कमजोर पड़ेगी। 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। रविवार यानी 5 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है जबकि 6 और 7 अक्टूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्ट भी हो सकती है। जबकि पूर्वी यूपी में मौसम विभाग ने बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है।

इन जिलों में 5,6,7 अक्टूबर बहुत भारी बारिश की चेतावनी

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, संभल और बदायूं में बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

गिरा तापमान, बढ़ी ठंडक

लगातार बारिश से प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 25.7°C, बांदा में 29.4°C, और बलिया में 26°C रिकॉर्ड हुआ।
राज्य के ज्यादातर जिलों में अब पारा 30 डिग्री से नीचे चला गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंडक बनी रहेगी और 9 अक्टूबर के बाद मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क हो जाएगा।

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / IMD Alert: वेस्टर्न डिस्टरबेंस 5, 6, 7, मचाएगा तहलका, इन जिलों में बहुत भारी बारिश ओले गिरने की चेतावनी

