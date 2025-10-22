पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा, पति ने खुद को लगा ली आग, चीखता रहा- ‘मुझे बचा लो कोई!

गाजियाबाद जिले के नूरनगर स्थित शिव डेयरी के पास की है। जहां मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी टिंकू कुमार अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। टिंकू मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब डेढ़ महीने से उसकी पत्नी से कहासुनी चल रही थी, जिसके चलते वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था। दीपावली की रात करीब दो बजे टिंकू नशे की हालत में पत्नी को मनाने घर पहुंचा। लेकिन पत्नी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। गुस्से में उसने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वह खुद को जला लेगा। इसके बाद उसने बोतल में लाया डीजल अपने ऊपर उड़ेल लिया और आग लगा ली।