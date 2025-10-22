पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा, पति ने खुद को लगा ली आग, चीखता रहा- ‘मुझे बचा लो कोई!

सहायक पुलिस आयुक्त गाजियाबाद फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट से वीडियो का स्क्रीनशॉट
दीपावली की रात गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पत्नी से चल रहे विवाद के बीच युवक ने घर का दरवाजा न खुलने पर खुद को आग के हवाले कर दिया। झुलसे हालत में उसने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से जल चुका था।
गाजियाबाद जिले के नूरनगर स्थित शिव डेयरी के पास की है। जहां मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी टिंकू कुमार अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। टिंकू मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। करीब डेढ़ महीने से उसकी पत्नी से कहासुनी चल रही थी, जिसके चलते वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था। दीपावली की रात करीब दो बजे टिंकू नशे की हालत में पत्नी को मनाने घर पहुंचा। लेकिन पत्नी ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। गुस्से में उसने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वह खुद को जला लेगा। इसके बाद उसने बोतल में लाया डीजल अपने ऊपर उड़ेल लिया और आग लगा ली।
आग की लपटों में घिरा टिंकू भागता हुआ बाहर आया। पड़ोसियों के दरवाजे पीटते हुए मदद मांगने लगा। लोग जब तक पहुंचे। तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था। स्थानीय लोगों ने कपड़े और मिट्टी डालकर आग बुझाई और तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से हालत गंभीर होने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान मंगलवार दोपहर उसकी मौत हो गई।
सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और पत्नी पर आग लगाने का आरोप लगाया। हालांकि एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में टिंकू खुद को आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
डीसीपी सिटी धवन जायसवाल के अनुसार, युवक ने विवाद के बाद खुद को आग लगाई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में सामने आया कि वह खुद डीजल लेकर आया था। दिल्ली से युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।
