गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, तीन महिलाओं की मौत

बताया जा रहा है कि यहां सड़क किनारे खड़ी चार महिलाओं और एक व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार सीधे सड़क पर खड़ी महिलाओं को रौंदते हुए डिवाइडर से टकरा गई।