गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, तीन महिलाओं की मौत

गाजियाबाद में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। यह घटना थाना सिहानी गेट क्षेत्र के राकेश मार्ग जीटी रोड पर सुबह लगभग 5:45 बजे हुई। सड़क किनारे खड़ी चार महिलाओं और एक व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी।

less than 1 minute read

गाज़ियाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 04, 2025

गाजियाबाद में हादसा, PC- IANS

गाजियाबाद : गाजियाबाद में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। यह घटना थाना सिहानी गेट क्षेत्र के राकेश मार्ग जीटी रोड पर सुबह लगभग 5:45 बजे हुई।

बताया जा रहा है कि यहां सड़क किनारे खड़ी चार महिलाओं और एक व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार सीधे सड़क पर खड़ी महिलाओं को रौंदते हुए डिवाइडर से टकरा गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे में जिन लोगों को टक्कर लगी, उनमें विपिन शर्मा पुत्र किशन पाल शर्मा निवासी श्याम विहार कॉलोनी, कमलेश पत्नी दयानंद निवासी न्यू कोटगांव, मीनू प्रजापति पत्नी भक्त सिंह प्रजापति निवासी न्यू कोटगांव और सावित्री देवी पत्नी दरियाब सिंह निवासी न्यू कोटगांव शामिल हैं।

हादसे के तुरंत बाद घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मौके पर ही मीनू प्रजापति और सावित्री देवी को मृत घोषित कर दिया, जबकि कमलेश देवी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, विपिन शर्मा का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने उसकी कार को कब्जे में ले लिया है।

परिवारजनों की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम, उपासना पांडेय ने बताया कि चालक की तलाश की जा रही है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

हनुमान चालीसा पाठ बजाने पर दो पक्षों में गर्माया माहौल, पुजारी को धमकाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध
वाराणसी

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, तीन महिलाओं की मौत

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

