Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

हनुमान चालीसा पाठ बजाने पर दो पक्षों में गर्माया माहौल, पुजारी को धमकाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध

वाराणसी में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने विवाद किया। कुछ लोगों ने पुजारी से बहस की और धमकी भी दी। इस घटना के बाद से हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं।

2 min read

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 04, 2025

हिंदू संगठनों ने मंदिर में जाकर किया हनुमान चालीसा का पाठ, PC- IANS

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिर के पुजारी को धमकाने का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। विवाद उस समय उत्पन्न हुआ, जब मंदिर में स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ बजाया जा रहा था। इस घटना के कारण हिंदू संगठन से जुड़े लोगों में भारी गुस्सा है। उन्होंने विरोध करते हुए मौके पर जाकर फिर से हनुमान चालीसा पाठ किया।

जानकारी सामने आई कि वाराणसी के मदनपुर क्षेत्र में स्थित एक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ बजाया जा रहा था। आरोप है कि हनुमान चालीसा पाठ पर विशेष समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को पुजारी के साथ बहस करते हुए देखा गया। इसके बाद वहां अन्य लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

मंदिर के पुजारी ने विशेष समुदाय के लोगों पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और आरोपी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। दशाश्वमेध के एसीपी शुभम कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की।

हालांकि, इस घटना के बाद हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। हिंदू संगठन हनुमान सेना ने घटना के विरोध में मंदिर के नजदीक जांगमबाड़ी मठ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।

संगठन के लोगों का कहना है कि मंदिर में मोबाइल पर सुबह-शाम हनुमान चालीसा का पाठ बजाया जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग काशी में दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, जिससे पूरी काशी परेशान है।

उन्होंने कहा, "मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हटवाने के लिए संगठन की तरफ से कई बार प्रयास किए गए। प्रशासन ने भी कई बार कोशिश की है। विरोध के समय लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी जाती है, लेकिन बाद में वे लोग फिर से तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर नमाज पढ़ते हैं। सुबह 4 बजे ये लोग तेज स्पीकर में लाउडस्पीकर पर अजान करते हैं।"

हिंदू संगठन के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर काशी में हनुमान चालीसा नहीं बजाई जाएगी तो मस्जिदों में नमाज भी नहीं होगी। उन्होंने कहा, "हनुमान जी की शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी भी मस्जिद पर अजान नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए रासुका लगे या हमारा एनकाउंटर हो जाए।"

इसी बीच, संगठन के लोगों ने मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। इसके साथ ही, उन्होंने फिर से चेतावनी दी कि अगर दोबारा काशी में इस तरह की हरकत हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे।

ये भी पढ़ें

‘रोते हुए बोला – बेटा, हम सब मर जाएंगे… फिर पिता ने चार बच्चों संग यमुना नदी में लगा दी छलांग’
शामली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 04:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / हनुमान चालीसा पाठ बजाने पर दो पक्षों में गर्माया माहौल, पुजारी को धमकाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Dev Deepawali 2025: क्यों मनाई जाती है देव दिवाली, इस बार क्या है मुहूर्त का समय? यूपी में इस बार…

dev diwali 2025 celebrated what auspicious time this year
वाराणसी

जेल से छूटते ही मचाया हुड़दंग, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने फिर भेजा सलाखों के पीछे

Bihar crime
वाराणसी

‘बहुत सच्चे इंसान थे पंडित जी’ छन्नूलाल मिश्र के पड़ोसियों ने आंखों में आंसू लिए सुनाई यादें

Pandddit Chhannulal mishra
वाराणसी

पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र नहीं रहे, पीएम मोदी के भी रहे थे प्रस्तावक, बनारस में उमड़ेगा जनसैलाब

pandit chhannulal mishra passes away varanasi funeral
वाराणसी

इंस्टा पर रील बनाने का चस्का…जेल से निकलते ही फिर गया जेल, कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगते दिखे दोस्त

Up news, varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.