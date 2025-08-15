Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो लोगों की मौत

गाजियाबाद के लोनी के ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिल्ली–देहरादून निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 व्यक्ति घायल है।

गाज़ियाबाद

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 15, 2025

गाजियाबाद : गाजियाबाद के लोनी के ट्रानिका सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिल्ली–देहरादून निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दर्दनाक हादसा पावी सादकपुर के सामने हुआ।

बाइक पर स्टंट कर रहा था शख्स

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब 31 वर्षीय रोहित शर्मा बाइक से स्टंट कर रहा था और उसका साथी इस स्टंट का वीडियो बना रहा था। इस दौरान सामने से आ रही बाइक, जिस पर 32 वर्षीय सुबोध और उसका साथी संजय शर्मा सवार थे, से रोहित की बाइक की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलते ही ट्रानिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि डॉक्टरों ने रोहित शर्मा और सुबोध को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल संजय शर्मा को बेहतर इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया।

बाइक पर स्टंट हो रहे जानलेवा

बाइक पर स्टंट करना आजकल युवाओं में एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है, जो अक्सर जानलेवा साबित हो रहा है। सड़कों पर बाइक को हवा में उछालना, व्हीलिंग करना या तेज रफ्तार में स्टंट दिखाना शौक बन गया है, लेकिन यह न केवल सवार की जान को खतरे में डालता है, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जोखिम पैदा करता है। हाल ही में कई दुर्घटनाओं में युवाओं की मौत हो चुकी है, जहां बेकाबू बाइक से टक्कर या संतुलन खोने से हादसे हुए। ट्रैफिक पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन जागरूकता की कमी और सोशल मीडिया पर स्टंट की तारीफ ने इसे बढ़ावा दिया है।

Updated on:

15 Aug 2025 05:51 pm

Published on:

15 Aug 2025 05:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / गाजियाबाद में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो लोगों की मौत

