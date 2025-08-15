गाजियाबाद में निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, दो लोगों की मौत

बाइक पर स्टंट करना आजकल युवाओं में एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है, जो अक्सर जानलेवा साबित हो रहा है। सड़कों पर बाइक को हवा में उछालना, व्हीलिंग करना या तेज रफ्तार में स्टंट दिखाना शौक बन गया है, लेकिन यह न केवल सवार की जान को खतरे में डालता है, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जोखिम पैदा करता है। हाल ही में कई दुर्घटनाओं में युवाओं की मौत हो चुकी है, जहां बेकाबू बाइक से टक्कर या संतुलन खोने से हादसे हुए। ट्रैफिक पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन जागरूकता की कमी और सोशल मीडिया पर स्टंट की तारीफ ने इसे बढ़ावा दिया है।