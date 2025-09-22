‘मैंने पत्नी की हत्या कर दी है उसकी लाश के साथ बैठा हूं’; 2 मासूमों से क्यों छीन लिया दरिदें ने मां का साया

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 36 साल के एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों के सामने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल कर लिया।
आरोपी किशन शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है और मजदूरी करता है। 2016 में शादी के बाद से अपनी पत्नी चंचल (32) और छह और सात साल के अपने दो बच्चों के साथ दादरी में किराए के एक कमरे के मकान में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक, किशन को चंचल के किसी दूसरे आदमी से संबंध होने का शक था, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े और तनाव रहता था।
रविवार सुबह स्थिति और बिगड़ गई। सुबह करीब 5 बजे पति-पत्नी के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद किशन का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में उसने किचन के चाकू से चंचल पर हमला कर के उसका गला रेत दिया। इसके बाद आरोपी ने पत्नी के कंधे पर कई बार चाकू मारा। इस भयानक घटना को उनके बच्चों के सामने अंजाम दिया गया। घटना से बाद से बच्चे बुरी तरह सदमे में हैं।
हत्या के तुरंत बाद किशन ने पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। इसके बाद उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने फोन पर कहा, "मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं उसकी लाश और अपने बच्चों के साथ बैठा हूं।" जब दादरी पुलिस स्टेशन की टीम किशन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा है और बच्चे कुछ दूरी पर खड़े हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।