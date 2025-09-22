‘मैंने पत्नी की हत्या कर दी है उसकी लाश के साथ बैठा हूं’; 2 मासूमों से क्यों छीन लिया दरिदें ने मां का साया

हत्या के तुरंत बाद किशन ने पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। इसके बाद उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने फोन पर कहा, "मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं उसकी लाश और अपने बच्चों के साथ बैठा हूं।" जब दादरी पुलिस स्टेशन की टीम किशन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा है और बच्चे कुछ दूरी पर खड़े हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।