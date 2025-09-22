Patrika LogoSwitch to English

गाज़ियाबाद

‘मैंने पत्नी की हत्या कर दी है उसकी लाश के साथ बैठा हूं’; 2 मासूमों से क्यों छीन लिया दरिदें ने मां का साया

UP Crime: 'मैंने पत्नी की हत्या कर दी है उसकी लाश के साथ बैठा हूं'। आरोपी ने बच्चों के सामने उनकी मां की हत्या कर दी। जानिए, पूरा मामला क्या है?

गाज़ियाबाद

Harshul Mehra

Sep 22, 2025

UP Crime
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शख्स ने की पत्नी की हत्या। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 36 साल के एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों के सामने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को फोन करके अपना जुर्म कबूल कर लिया।

अवैध संबंध के शक में पति ने की पत्नी की हत्या

आरोपी किशन शर्मा बुलंदशहर का रहने वाला है और मजदूरी करता है। 2016 में शादी के बाद से अपनी पत्नी चंचल (32) और छह और सात साल के अपने दो बच्चों के साथ दादरी में किराए के एक कमरे के मकान में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक, किशन को चंचल के किसी दूसरे आदमी से संबंध होने का शक था, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े और तनाव रहता था।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! जानें आपके जिले का वेदर अपडेट
नोएडा
meteorological department released latest weather update

गला रेतकर महिला की हत्या

रविवार सुबह स्थिति और बिगड़ गई। सुबह करीब 5 बजे पति-पत्नी के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद किशन का गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में उसने किचन के चाकू से चंचल पर हमला कर के उसका गला रेत दिया। इसके बाद आरोपी ने पत्नी के कंधे पर कई बार चाकू मारा। इस भयानक घटना को उनके बच्चों के सामने अंजाम दिया गया। घटना से बाद से बच्चे बुरी तरह सदमे में हैं।

आरोपी ने पुलिस को फोन कर कहा-पत्नी की हत्या कर दी

हत्या के तुरंत बाद किशन ने पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर फोन किया। इसके बाद उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने फोन पर कहा, "मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं उसकी लाश और अपने बच्चों के साथ बैठा हूं।" जब दादरी पुलिस स्टेशन की टीम किशन के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा है और बच्चे कुछ दूरी पर खड़े हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन; बोले- PM नरेंद्र मोदी लगातार झूठ…’
लखनऊ
surendra rajput supported akhilesh yadav post

22 Sept 2025 12:18 pm

22 Sept 2025 12:17 pm

