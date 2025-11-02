3,4 और 5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल? कहां होगी बारिश और कहां निकलेगी धूप

मौसम विभाग की माने तो 3 से लेकर 5 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर भारत में सर्दी दस्तक दे चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे स्थिर होता नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” (Mountha) का प्रभाव खत्म होने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से शुष्क और साफ मौसम की वापसी हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है।