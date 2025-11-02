Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

3,4 और 5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल? कहां होगी बारिश और कहां निकलेगी धूप

Rain Alert: 3,4 और 5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया है। जानिए अपडेट।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Harshul Mehra

Nov 02, 2025

latest weather update

3,4 और 5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल? फोटो सोर्स-Ai

Rain Alert: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 4 नवंबर को उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट (3 से 5 नवंबर)

मौसम विभाग की माने तो 3 से लेकर 5 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर भारत में सर्दी दस्तक दे चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज धीरे-धीरे स्थिर होता नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” (Mountha) का प्रभाव खत्म होने के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से शुष्क और साफ मौसम की वापसी हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले सप्ताह तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है।

हालांकि, रात और सुबह के तापमान में अंतर बढ़ने से हवा में नमी का स्तर थोड़ा ऊंचा रहेगा। इसी कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में धुंध और कोहरे की शुरुआत होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 3 और 4 नवंबर की सुबह, विशेष रूप से पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज में हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट (3 से 5 नवंबर)

मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में 4 नवंबर को बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 नवंबर को उत्तराखंड में कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि 3 और 5 नवंबर को बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली NCR वेदर अपडेट (3 से 5 नवंबर)

वहीं, मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में भी 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में दिल्ली NCR में मौसम साफ रह सकता है।

ये भी पढ़ें

रोहिणी ने MP चंद्रशेखर के खिलाफ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा! फिर भी केस नहीं हुआ दर्ज; सांसद को राहत
बिजनोर
MP Chandrashekhar And Rohini Dispute Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Rain Alert in UP

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 04:50 pm

Published on:

02 Nov 2025 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / 3,4 और 5 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल? कहां होगी बारिश और कहां निकलेगी धूप

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

दिल्ली मैट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन लाख का साइबर फ्रॉड, पुलिस ने वापस कराए पूरे पैसे

गाज़ियाबाद

ठायं…ठायं…भाजपा नेता पर दागी गोलियां, कार के शीशे चकनाचूर, थाने पहुंचे भाजपा विधायक

Ghaziabad
गाज़ियाबाद

Weather गाजियाबाद में बढ़ी ठंड, दिन-रात के तापमान के अंतर ने बढ़ाए मरीज

ghazibad weather
गाज़ियाबाद

गाजियाबाद में आग का कहर ! पटाखे से लगी आग में धधक उठी 5 मंजिला इमारत, 25 लोग फंसे, मचा हड़कंप

Ghaziabad
गाज़ियाबाद

पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा, पति ने खुद को लगा ली आग, चीखता रहा- ‘मुझे बचा लो कोई!

Ghaziabad news
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.