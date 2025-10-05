मानसून ने फिर पकड़ी स्पीड, 7, 8 और 9 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अक्टूबर के बाद बारिश कमजोर पड़ेगी। 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। रविवार यानी 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है जबकि 7 और 8 अक्टूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्ट भी हो सकती है। जबकि पूर्वी यूपी में मौसम विभाग ने बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है।