मानसून ने फिर पकड़ी स्पीड, 7, 8 और 9 अक्टूबर को इन जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। विदा हो रहा मानसून एक बार फिर तांडव मचा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में बीते तीन दिनों में बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। बनारस में बारिश ने 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्टूबर के महीने में पूरा शहर पानी पानी हो गया। बरसात से लोगों को उमस और गर्मी से छुटकारा मिला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7, 8 और 9 अक्टूबर तक पश्चिमी यूपी में बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 6 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। 7 अक्टूबर को कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है।
वर्तमान में पश्चिमी झारखंड, दक्षिणी बिहार, दक्षिण-पूर्वी यूपी और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर बना निम्न दबाव क्षेत्र धीरे-धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। जिसके चलते पूर्वी यूपी में बरसात में कमी आने की उम्मीद है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 अक्टूबर के बाद बारिश कमजोर पड़ेगी। 9 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा। रविवार यानी 6 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है जबकि 7 और 8 अक्टूबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्ट भी हो सकती है। जबकि पूर्वी यूपी में मौसम विभाग ने बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है।
मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 से 9 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं तेलंगना में 7 और 8 अक्टूबर को बहुत भारी वर्षा (Very Heavy Rainfall) की संभावना जताई है। इस दौरान कई जिलों में बिजली भी गिर सकती है।वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, और नागालैंड में 6 से 9अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में 7 से 8 अक्टूबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
बड़ी खबरेंView All
गाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग