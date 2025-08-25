मेरे अंतिम संस्कार का परिवार वालों को हक नहीं… चंदा लगाकर कर देना, सुसाइड नोट में युवक ने क्यों लिखा ऐसा?

कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें युवक ने लिखा है– 'चंदा लगाकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन मेरा शव मेरे चाचा या परिवार के किसी अन्य लोगों को न देना। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ ससुराल पक्ष को ही दिया जाए।' सुसाइड नोट में उसने अपने चाचा पर गंभीर आरोप लगाया कि कठिन समय में भी उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की।