मेरे अंतिम संस्कार का परिवार वालों को हक नहीं… चंदा लगाकर कर देना, सुसाइड नोट में युवक ने क्यों लिखा ऐसा?

गाजीपुर: गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान ओम प्रकाश राय, निवासी बिहार, के रूप में हुई है। उसकी ससुराल मोहम्मदाबाद के तमलपुरा गांव में है।
पुलिस के अनुसार, होटल कर्मचारी कमरे का दरवाजा काफी देर तक खटखटाते रहे लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की से झांककर देखा तो युवक बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें युवक ने लिखा है– 'चंदा लगाकर मेरा अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन मेरा शव मेरे चाचा या परिवार के किसी अन्य लोगों को न देना। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ ससुराल पक्ष को ही दिया जाए।' सुसाइड नोट में उसने अपने चाचा पर गंभीर आरोप लगाया कि कठिन समय में भी उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की।
जानकारी के अनुसार, ओम प्रकाश राय किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। वर्ष 2021 में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियों से गुजर रहा था। कुछ महीनों पहले उसकी नौकरी भी छूट गई थी।
किराए का कमरा खाली करने के बाद वह ससुराल पहुंचा और चाचा से मदद मांगी कि बस कुछ दिनों के लिए भोजन दे दें, लेकिन चाचा ने साफ मना कर दिया। इस बात से वह बेहद आहत हो गया और शहर के होटल में कमरा बुक कर यह कदम उठा लिया।