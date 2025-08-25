10 बार आशिक संग भाग चुकी महिला… पंचायत में रखा प्रस्ताव, 15 दिन प्रेमी के साथ 15 दिन पति

पति ने अपनी पत्नी को समझाने की आखिरी कोशिश की और प्रेमी के घर पहुंचकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पति ने हाथ जोड़कर पत्नी से घर लौटने की गुहार लगाई, लेकिन महिला ने सभी को चौंका देने वाला प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा, 'मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूं। महीने के 15 दिन पति के घर और 15 दिन प्रेमी के घर बिताऊंगी।' इस बयान से पंचायत में सन्नाटा छा गया। निराश पति ने आखिरकार हार मान ली और हाथ जोड़कर कहा, 'मुझे माफ करो, अब तुम अपने प्रेमी के साथ ही रहो।' इसके बाद पति ने पत्नी को प्रेमी के घर छोड़ दिया और खुद घर लौट आया।