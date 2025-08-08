डीएम के निर्देश पर BSA का आदेश: बाढ़ का पानी घुसने से इन विद्यालयों में आज रहेगा अवकाश, देखें आदेश

Due to flood water today holiday in these schools गाजीपुर के 102 विद्यालयों में आज अवकाश रहेगा। जनपद में हो रही लगातार बारिश के कारण परिषदीय विद्यालयों में बाढ़ का पानी आ गया है। जिसके कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट और जिलाधिकारी के निर्देश पर 8 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। करण्डा, कासिमाबाद, सैदपुर, जमानियां, भदौरा, रेवतीपुर, मुहम्मदाबाद, सदर, भावरकोल, देवकली विकासखंड के विद्यालय शामिल हैं।
इन विद्यालयों में करण्डा के आठ विद्यालय शामिल है। जिनमें प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर, महाबलपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय महाबलपुर, प्राथमिक विद्यालय लखंचंदपुर, कंपोजिट विद्यालय पुरेना, प्राथमिक विद्यालय बयेपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़सर, कंपोजिट विद्यालय सोकनी शामिल है।
इसके साथी कासिमाबाद विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सिउरा भरटोली, नसीरपुर, फरीदपुर, खैरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में अवकाश रहेगा। सैदपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय पटना, मलाही टोला, खरौना,गौरहट, तेतारपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय के तेतारपुर में भी अवकाश रहेगा।
विकासखंड जमानियां के प्राथमिक विद्यालय रायपुर पट्टी सारनाम खो वाड, चकमेदिनी, देवरिया खास, करैला कलॉ, देवरिया गंगबरार, सब्बलपुर बाड़ देवरिया, गुरुदयाल राय, राघोपुर कोटिया, चितावन पट्टी, रघुनाथपुर, कालनपुर बाड, मतसा बाड, उच्च प्राथमिक विद्यालय मतसा बाड, प्राथमिक विद्यालय मंझरिया बाड भी बाढ़ ग्रस्त है। जहां अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त भदौरा, रेवतीपुर, सदर, भावरकोल, मुहम्मदाबाद, देवकली विकासखंड के विद्यालय भी शामिल हैं। देखें पूरी सूची-