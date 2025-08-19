अब कभी घर नहीं लौट पाएगा मासूम! फ्रीजर में बेटे का शव देख सिर पर हाथ फेरते खूब रोए पिता; शौचालय में 9वीं के विद्यार्थी ने चाकू मार डाला

पुलिस की माने तो छात्रों के दो गुटों में 15 अगस्त को विवाद हुआ था, हालांकि विवाद की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। आदित्य के शरीर पर चाकू के 4 घाव पोस्टमार्टम में मिले हैं। स्कूल प्रबंधन के घटना के सामने आने के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी। आदित्य के पिता की तहरीर पर दो छात्रों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी छात्र के पिता का निजी क्लिनिक है।