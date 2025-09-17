कैसे हाथ लगाया रे…हाथ तोड़ दूंगी, सुभासपा कार्यकर्ता का हाथ लगने से भड़की महिला सिपाही…ताबड़तोड़ लगाई कई थप्पड़

कार्यकर्ता की ये हरकत महिला सिपाही बर्दास्त नहीं की कर पाई और महिला सिपाही ने सुभासपा कार्यकर्ता की सभी के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। सुभासपा कार्यकर्ता पर बुरी तरह चिल्लाते हुए उसे कई थप्पड़ मारे। पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महिला सिपाही यह कहते हुए दिख रही हैं कि कैसे हाथ लगाया रे। हाथ तोड़ दूंगी। मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी और सुभासपा नेताओं ने बीच-बचाव कर मामले को शांत किया। फिलहाल महिला सिपाही या सुभासपा की ओर से इस मामले की कहीं शिकायत नहीं की गई है।