गाजीपुर

कैसे हाथ लगाया रे…हाथ तोड़ दूंगी, सुभासपा कार्यकर्ता का हाथ लगने से भड़की महिला सिपाही…ताबड़तोड़ लगाई कई थप्पड़

सुभासपा पार्टी द्वारा बुधवार को AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदेश में धरना प्रदर्शन था। गाजीपुर में भी निर्देश के मुताबिक SP ऑफिस में कार्यकर्ता पहुंचे थे।

गाजीपुर

anoop shukla

Sep 17, 2025

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया X, सुभासपा कार्यकर्ता को लगे कई थप्पड़

प्रदेश में फिलहाल सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के दिन शायद ठीक नहीं चल रहा है। इस बार मामला गाजीपुर जिले का है जहां बुधवार को बड़ी संख्या में सुभासपा कार्यकर्ता SP को ज्ञापन देने पहुंचे थे, इसी दौरान एक कार्यकर्ता को वहां तैनात महिला सिपाही ने ताबड़तोड़ कई थप्पड़ लगा दिए, अचानक हुई इस घटना के बाद माहौल गर्म हो गया लेकिन समझदार लोगों के सहयोग से जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई।

एआईएमआईएम का विरोध करने पहुंचे थे सुभासपा कार्यकर्ता

बुधवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ प्रदेश भर में सुभासपा ने प्रदर्शन का आयोजन किया था। सुभासपा ने महाराजा सुहेलदेव पर शौकत अली के दिए गए विवादित बयान को लेकर उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शौकत अली का पुतला भी फूंका। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी बीच सुभासपा के एक कार्यकर्ता ने एसपी दफ्तर पर तैनात महिला सिपाही से अभद्रता कर दी।

कार्यकर्ता का हाथ लगने पर भड़की महिला सिपाही, लगा डाली कई थप्पड़

कार्यकर्ता की ये हरकत महिला सिपाही बर्दास्त नहीं की कर पाई और महिला सिपाही ने सुभासपा कार्यकर्ता की सभी के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। सुभासपा कार्यकर्ता पर बुरी तरह चिल्लाते हुए उसे कई थप्पड़ मारे। पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महिला सिपाही यह कहते हुए दिख रही हैं कि कैसे हाथ लगाया रे। हाथ तोड़ दूंगी। मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी और सुभासपा नेताओं ने बीच-बचाव कर मामले को शांत किया। फिलहाल महिला सिपाही या सुभासपा की ओर से इस मामले की कहीं शिकायत नहीं की गई है।

Published on:

17 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / कैसे हाथ लगाया रे…हाथ तोड़ दूंगी, सुभासपा कार्यकर्ता का हाथ लगने से भड़की महिला सिपाही…ताबड़तोड़ लगाई कई थप्पड़

