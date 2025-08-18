Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गाजीपुर

यूपी के स्कूल में चाकूबाजी, छात्रा को लेकर दो गुटों में मारपीट…छात्र की ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या

कोतवाली क्षेत्र के सनबीम महराजगंज में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर चाकूबाजी भी हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। जबकि आरोपी सहित तीन छात्र जख्मी हो गए हैं।

गाजीपुर

anoop shukla

Aug 18, 2025

Up news, Ghazipur
फोटो सोर्स: पत्रिका, सनबीम स्कूल में चाकूबाजी, छात्र की मौत

सोमवार को गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां प्रतिष्ठित स्कूल सनबीम स्कूल के अंदर छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि तीसरे पीरियड में छात्र बाहर निकले थे। इसी बीच दो गुटों में मारपीट हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने जेब से चाकू निकालकर अपने सीनियर छात्र आदित्य वर्मा पर ताबड़तोड़ चाकू से गोंद दिया। सीने में चाकू लगने से छात्र लहूलुहान होकर गिर गया। मारपीट में तीन अन्य छात्र भी घायल हो गए। स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायल छात्र को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों आदित्य को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे का शव देखकर मां बदहवास हो गई।

गाजीपुर के सनबीम स्कूल में चाकूबाजी

इधर स्कूल में हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। जैसे ही सूचना मिली पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और पूछताछ की गई। घटना सोमवार सुबह 10 बजे महराजगंज स्थित सनबीम स्कूल की है। मृतक छात्र आदित्य वर्मा 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। आरोपी छात्र 9वीं क्लास में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि किसी छात्रा को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ था। पुलिस इस बारे अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही है। आरोपी छात्र के नाम का खुलासा नहीं किया है।

ये भी पढ़ें

सेना के जवान से पिटाई के मामले में अपडेट; नाराज लोगों ने टोल-प्लाजा पर की तोड़फोड़, मौके पर 8 थानों की पुलिस
मेरठ
UP Crime

छात्रों के दो गुटों में विवाद, चाकूबाजी में एक की मौत

मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के युसुफपुर के नटाराज मोहल्ला निवासी व्यापारी शिवजी वर्मा का बेटा आदित्य वर्मा सनबीम स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। सुबह स्कूल गया था। स्कूल स्टाफ के अनुसार, तीसरे पीरियड की घंटी बजने के बाद कुछ छात्र टॉयलेट करने के लिए गए थे। वाशरूम के बाहर दो गुटों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने जेब से चाकू निकालकर आदित्य वर्मा के पेट में ताबड़तोड़ 3-4 वार किए। बचाने आए छात्र नमन, अभिनव तिवारी घायल हो गए।

दो छात्र घायल, जिला अस्पताल में भर्ती

इमरजेंसी विभाग के डॉ. स्वतंत्र सिंह ने बताया। हमारे पास एक छात्र आया था, जिसकी पहले से मौत हो गई थी। शेष दो छात्र घायल हैं, एक के हाथ में और एक के जांघ में चाकू लगा हुआ है। दोनों बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।

ज्ञानेंद्र प्रसाद, SP सिटी

SP सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि सनबीम स्कूल के अंदर छात्रों के दो गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें 10वीं के एक छात्र की मौत हो गई। 3 अन्य छात्र घायल हैं, जिनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। परिजनों की तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

तुम्हारी तो 50 साल के आदमी से होगी शादी… डर दिखा ‘एस्ट्रोलॉजर’ ने कर ली क्लाइंट से शादी फिर शुरू हुआ खेल
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 04:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / यूपी के स्कूल में चाकूबाजी, छात्रा को लेकर दो गुटों में मारपीट…छात्र की ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.