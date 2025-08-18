यूपी के स्कूल में चाकूबाजी, छात्रा को लेकर दो गुटों में मारपीट…छात्र की ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या

सोमवार को गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां प्रतिष्ठित स्कूल सनबीम स्कूल के अंदर छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि तीसरे पीरियड में छात्र बाहर निकले थे। इसी बीच दो गुटों में मारपीट हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने जेब से चाकू निकालकर अपने सीनियर छात्र आदित्य वर्मा पर ताबड़तोड़ चाकू से गोंद दिया। सीने में चाकू लगने से छात्र लहूलुहान होकर गिर गया। मारपीट में तीन अन्य छात्र भी घायल हो गए। स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायल छात्र को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों आदित्य को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे का शव देखकर मां बदहवास हो गई।
इधर स्कूल में हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। जैसे ही सूचना मिली पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और पूछताछ की गई। घटना सोमवार सुबह 10 बजे महराजगंज स्थित सनबीम स्कूल की है। मृतक छात्र आदित्य वर्मा 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। आरोपी छात्र 9वीं क्लास में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि किसी छात्रा को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ था। पुलिस इस बारे अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रही है। आरोपी छात्र के नाम का खुलासा नहीं किया है।
मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के युसुफपुर के नटाराज मोहल्ला निवासी व्यापारी शिवजी वर्मा का बेटा आदित्य वर्मा सनबीम स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था। सुबह स्कूल गया था। स्कूल स्टाफ के अनुसार, तीसरे पीरियड की घंटी बजने के बाद कुछ छात्र टॉयलेट करने के लिए गए थे। वाशरूम के बाहर दो गुटों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने जेब से चाकू निकालकर आदित्य वर्मा के पेट में ताबड़तोड़ 3-4 वार किए। बचाने आए छात्र नमन, अभिनव तिवारी घायल हो गए।
इमरजेंसी विभाग के डॉ. स्वतंत्र सिंह ने बताया। हमारे पास एक छात्र आया था, जिसकी पहले से मौत हो गई थी। शेष दो छात्र घायल हैं, एक के हाथ में और एक के जांघ में चाकू लगा हुआ है। दोनों बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।
SP सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि सनबीम स्कूल के अंदर छात्रों के दो गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया। इसमें 10वीं के एक छात्र की मौत हो गई। 3 अन्य छात्र घायल हैं, जिनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। परिजनों की तहरीर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।