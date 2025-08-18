यूपी के स्कूल में चाकूबाजी, छात्रा को लेकर दो गुटों में मारपीट…छात्र की ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या

सोमवार को गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां प्रतिष्ठित स्कूल सनबीम स्कूल के अंदर छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि तीसरे पीरियड में छात्र बाहर निकले थे। इसी बीच दो गुटों में मारपीट हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने जेब से चाकू निकालकर अपने सीनियर छात्र आदित्य वर्मा पर ताबड़तोड़ चाकू से गोंद दिया। सीने में चाकू लगने से छात्र लहूलुहान होकर गिर गया। मारपीट में तीन अन्य छात्र भी घायल हो गए। स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और घायल छात्र को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों आदित्य को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे का शव देखकर मां बदहवास हो गई।