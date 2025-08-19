बोलेरो हादसे में 12 मौतें, गोंडा में पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री नंदी; अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

गोंडा जिले में बीते दिनों हुए बोलेरो हादसे में 12 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंगलवार को मोतीगंज थाना क्षेत्र के सीहा गांव पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परिवारों को अभी तक आर्थिक मुआवजा नहीं मिला है। उन्हें जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने परिजनों से बातचीत के दौरान मंत्री नंदी ने कहा कि यह बेहद ही दुखद हादसा है। छोटे-छोटे बच्चों तक की मौत हो गई। जिसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन सरकार हर सुख-दुख में परिवार के साथ खड़ी है। मृतकों और घायलों दोनों को ही आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। हमने एसडीएम से बात की है। डीएम से भी बात करेंगे ताकि मुआवजा शीघ्र पहुंच सके। नंदी ने भरोसा दिलाया कि इस हादसे से प्रभावित परिवारों को सरकार हर कदम पर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा, “जब तक सांस है, हम परिवार के साथ हैं। चाहे बच्चों की शादी का मामला हो या दुकान-व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जरूरत, सरकार परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।
मीडिया से बातचीत में मंत्री ने राजनीतिक बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि पूजा पाल को सच बोलना भारी पड़ गया। इसके साथ ही उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी हमला बोला और कहा कि सनातन को अपमानित करना उनकी परंपरा बन चुकी है। संसद परिसर में मस्जिद में बैठक को लेकर नंदी ने कहा, “विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें।