बोलेरो हादसे में 12 मौतें, गोंडा में पीड़ित परिवारों से मिले मंत्री नंदी; अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने परिजनों से बातचीत के दौरान मंत्री नंदी ने कहा कि यह बेहद ही दुखद हादसा है। छोटे-छोटे बच्चों तक की मौत हो गई। जिसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन सरकार हर सुख-दुख में परिवार के साथ खड़ी है। मृतकों और घायलों दोनों को ही आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। हमने एसडीएम से बात की है। डीएम से भी बात करेंगे ताकि मुआवजा शीघ्र पहुंच सके। नंदी ने भरोसा दिलाया कि इस हादसे से प्रभावित परिवारों को सरकार हर कदम पर सहयोग करेगी। उन्होंने कहा, “जब तक सांस है, हम परिवार के साथ हैं। चाहे बच्चों की शादी का मामला हो या दुकान-व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जरूरत, सरकार परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।