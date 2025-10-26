आधी रात 13 वर्षीय किशोरी लापता, मां ने तीन युवकों पर लगाया अपहरण का आरोप

पीड़िता की मां के मुताबिक बीती रात 25 अक्टूबर को वह अपने घर के अंदर सो रही थीं। घर के बाहर बरामदे में उनकी 13 वर्षीय बेटी वैष्णवी दो बुजुर्ग परिजनों के साथ लेटी थी। रात करीब ढाई बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बेटी वैष्णवी वहां नहीं थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी कारणवश घर के किसी और हिस्से में गई होगी। लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी जब वह नहीं मिली। तो उन्होंने अपने पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद कुछ लोगों से पता चला कि गांव के रहने वाले शिवम दुबे और मोनू सिंह पुत्र रणजीत सिंह, व राजेश अवस्थी ने उनकी बेटी को रात में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। पीड़िता ने तहरीर में आशंका जताई है कि आरोपितों ने उसकी पुत्री के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है।