किसान सम्मान निधि को लेकर प्रदेश के 75 जिलों मे 5.53 लाख लोग आए जांच के दायरे में सत्यापन के बाद होगी वसूली?

PM-Kisan: प्रदेश स्तर पर हुई समीक्षा में गोंडा समेत प्रदेश के 75 जिलों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 5,53,749 दंपति दोनों मिलकर योजना का लाभ ले रहे हैं। देवीपाटन मंडल में ही इसका आंकड़ा 32,444 लाभार्थियों तक पहुंच गया है। शासन स्तर पर तथ्य उजागर होने के बाद कृषि विभाग को सूची के आधार पर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद जो भी लाभार्थी अपात्र पाए जाएंगे, उनसे वसूली की जाएगी।