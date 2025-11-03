15 करोड़ के टेंडर पर 15 प्रतिशत कमीशन का खेल! बीएसए समेत तीन अफसरों पर एंटी करप्शन कोर्ट का शिकंजा

मनोज के मुताबिक, अधिकारियों ने 50 लाख रुपये अग्रिम रूप से देने को कहा था। उन्होंने करीब 26 लाख रुपये की राशि दे भी दी। लेकिन टेंडर फिर भी मंजूर नहीं किया गया। जब उन्होंने शेष रकम देने से इनकार किया। तो फरवरी 2025 में उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन कोर्ट के जज विपिन कुमार (तृतीय) ने बीएसए अतुल कुमार तिवारी समेत तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और तत्काल जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सबूत जुटाने और पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने के निर्देश भी दिए।