काम करने से मना किया तो उतार दिया मौत के घाट, गोंडा में 15 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या

गोंडा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 15 वर्षीय किशोर ने दुकान पर काम करने से इनकार किया। तो आरोपी ने उसकी जान ही ले ली। गोली चलने की आवाज से गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 05, 2025

gonda

मृतक की फाइल फोटो

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के भवानीपुर खुर्द गांव में शनिवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई। जब एक 15 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दुकान पर काम करने से इनकार करने पर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक, बंधुकपुरवा गांव के रहने वाले रामशंकर वर्मा उर्फ रमई का बेटा मंगलदेव वर्मा (15) कुछ समय पहले गांधी चबूतरा चौराहा स्थित एक होटल पर काम करता था। वहीं, महादेवा कला गांव के रहने वाले संदीप मिश्रा, जो लंबे समय से मंगलदेव पर अपने यहां काम करने का दबाव बना रहा था। लेकिन किशोर ने वहां काम करने से साफ इनकार कर दिया था। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने बदले की ठान ली।

मासूम बेटे की हत्या से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

परिजनों के अनुसार, शनिवार की शाम कुछ लोग घर आकर मंगलदेव को बुलाकर ले गए। कुछ घंटे बाद खबर आई कि संदीप मिश्रा ने किशोर को गोली मार दी है। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मासूम बेटे की लाश देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम का सन्नाटा पसरा है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की तलाश

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी संदीप मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।

