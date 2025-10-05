काम करने से मना किया तो उतार दिया मौत के घाट, गोंडा में 15 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या

मृतक की फाइल फोटो
गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के भवानीपुर खुर्द गांव में शनिवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई। जब एक 15 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दुकान पर काम करने से इनकार करने पर आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है।
जानकारी के मुताबिक, बंधुकपुरवा गांव के रहने वाले रामशंकर वर्मा उर्फ रमई का बेटा मंगलदेव वर्मा (15) कुछ समय पहले गांधी चबूतरा चौराहा स्थित एक होटल पर काम करता था। वहीं, महादेवा कला गांव के रहने वाले संदीप मिश्रा, जो लंबे समय से मंगलदेव पर अपने यहां काम करने का दबाव बना रहा था। लेकिन किशोर ने वहां काम करने से साफ इनकार कर दिया था। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने बदले की ठान ली।
परिजनों के अनुसार, शनिवार की शाम कुछ लोग घर आकर मंगलदेव को बुलाकर ले गए। कुछ घंटे बाद खबर आई कि संदीप मिश्रा ने किशोर को गोली मार दी है। गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मासूम बेटे की लाश देख परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम का सन्नाटा पसरा है।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी संदीप मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोंडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग