काम करने से मना किया तो उतार दिया मौत के घाट, गोंडा में 15 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या

जानकारी के मुताबिक, बंधुकपुरवा गांव के रहने वाले रामशंकर वर्मा उर्फ रमई का बेटा मंगलदेव वर्मा (15) कुछ समय पहले गांधी चबूतरा चौराहा स्थित एक होटल पर काम करता था। वहीं, महादेवा कला गांव के रहने वाले संदीप मिश्रा, जो लंबे समय से मंगलदेव पर अपने यहां काम करने का दबाव बना रहा था। लेकिन किशोर ने वहां काम करने से साफ इनकार कर दिया था। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी और उसने बदले की ठान ली।