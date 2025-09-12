Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

सीएमओ ऑफिस से कुछ कदम दूर… मासूमों की सांसें थम गईं, सवालों के घेरे में जिम्मेदार

गोंडा में दिल को झकझोर देने वाली लापरवाही, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल में दो नवजातों की मौत। परिजनों का दर्द आक्रोश में बदल गया। सवाल यह है कि सीएमओ ऑफिस से महज़ एक किलोमीटर दूर चल रहे इस फर्जी अस्पताल की भनक अधिकारियों को क्यों नहीं लगी?

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 12, 2025

Gonda
अस्पताल में दो शिष्यों की मौत के बाद जुटे लोग फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा शहर में दिल दहला देने वाली लापरवाही सामने आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से महज़ एक किलोमीटर दूर जानकी नगर मोहल्ले में बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पताल में गुरुवार को दो नवजातों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर विरोध किया। सूचना पाकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुँची। लेकिन तब तक अस्पताल संचालक और स्टाफ फरार हो चुके थे।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल में लंबे समय से फर्जी तरीके से इलाज और नवजातों की देखभाल की आड़ में पैसों की वसूली की जा रही थी। कई बार बच्चों की मौत भी हुई है। लेकिन अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी। बताया जाता है कि इस अस्पताल का पंजीकरण भी नहीं है। फिर भी यह शहर में संचालित हो रहा था।

ये भी पढ़ें

“बाबा… पापा को बचा लो, मम्मी मार डालेगी” – पत्नी ने प्रेमी के भाई संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट
बलरामपुर
Balrampur

दो नवजात शिशुओं की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा

यहां पर कटरा बाजार थाना के गांव कोटिया मदारा के रहने वाले विनय सिंह की पत्नी ने एक सितंबर को कटरा बाजार सीएचसी में बच्चे को जन्म दिया था। नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे महिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जगह न होने की बात कहकर रेफर कर दिया गया। इसके बाद बच्चे को जानकी नगर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ सतई पुरवा के रहने वाले मोहित की पत्नी ने 5 सितंबर को जिला महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा बीमार पड़ा तो उसे भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वह भी बच नहीं सका।

अस्पताल सील तहरीर मिलने पर दर्ज होगा मुकदमा

मामले पर नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस बल भेजकर स्थिति शांत कराई गई है। अभी तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है। की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 09:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / सीएमओ ऑफिस से कुछ कदम दूर… मासूमों की सांसें थम गईं, सवालों के घेरे में जिम्मेदार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.