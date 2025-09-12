सीएमओ ऑफिस से कुछ कदम दूर… मासूमों की सांसें थम गईं, सवालों के घेरे में जिम्मेदार

यहां पर कटरा बाजार थाना के गांव कोटिया मदारा के रहने वाले विनय सिंह की पत्नी ने एक सितंबर को कटरा बाजार सीएचसी में बच्चे को जन्म दिया था। नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे महिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जगह न होने की बात कहकर रेफर कर दिया गया। इसके बाद बच्चे को जानकी नगर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ सतई पुरवा के रहने वाले मोहित की पत्नी ने 5 सितंबर को जिला महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा बीमार पड़ा तो उसे भी इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वह भी बच नहीं सका।