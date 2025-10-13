Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

त्योहार से पहले बड़ा धमाका टला! घर से मिला 2 कुंतल अवैध पटाखों का जखीरा, युवक गिरफ्तार

त्योहारों से पहले गोण्डा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एक मकान में छापेमारी के दौरान एक युवक के घर से 2 कुंतल से ज्यादा अवैध पटाखे बरामद हुआ है। वक्त रहते कार्रवाई न होती तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Oct 13, 2025

भारी मात्रा में बरामद पटाखा गिरफ्तार युवक सोर्स पुलिस मीडिया सेल

गोंडा जिले में दीपावली पर्व को लेकर अवैध पटाखों के निर्माण और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मोहल्ला पटेल नगर के रहने वाले लवकुश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 गत्तों में भरे लगभग 2 कुंतल 20 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे बरामद किए हैं।

घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि रविवार की रात थाना कोतवाली मनकापुर की पुलिस टीम क्षेत्र में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पटेल नगर मोहल्ले में रहने वाला लवकुश गुप्ता अपने घर में बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके घर से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए। बरामद किए गए पटाखों की मात्रा इतनी अधिक थी कि उन्हें 10 गत्तों में भरकर पुलिस थाने तक पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का एक स्थान पर भंडारण किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

