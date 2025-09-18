मनवर नदी पार करते समय विवाहिता की दर्दनाक मौत, पांच बच्चों के सिर से उठा मां का साया

गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के सिसवा गांव की रहने वाली 30 वर्षीय सुरसता पत्नी राजकुमार रोज की तरह भैंस चराने के लिए निकली थी। दोपहर को वह केशवा घाट पहुंची थी। नदी पार कराने के लिए भैंस की पूंछ पकड़कर उतर गई। लेकिन किसे पता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। नदी के बीच पहुंचते ही अचानक भैंस पानी में बैठ गई। और सुरसता संतुलन खो बैठी। वह तेज बहाव में बहकर जलकुंभी में फंस गई और गहरे पानी में समा गई। ग्रामीणों ने चीख-पुकार सुनकर दौड़ लगाई। लेकिन सब कुछ पलों में खत्म हो गया। खबर गांव भर में फैलते ही मातम छा गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घंटों की मशक्कत और बेचैनी के बाद आखिरकार सुरसता का शव नदी से बरामद किया गया। घर में तीन बेटियां और दो बेटे अपनी मां की राह देख रहे थे। जबकि मजदूरी के लिए महाराष्ट्र में रहने वाला पति यह खबर सुनते ही टूट गया। बच्चों की मासूम आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे और गांव के हर घर में सन्नाटा पसरा है।