जेल में मौत का रहस्य! सिद्धदोष कैदी की मौत पर उठे सवाल, अब मजिस्ट्रियल जांच शुरू

आदेश के मुताबिक, जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला कारागार अधीक्षक को आदेशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान एवं साक्ष्य 20 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराएं। साथ ही मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रमाणिक साक्ष्य भी उप जिलाधिकारी (सदर) के कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।