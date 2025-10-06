Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

जेल में मौत का रहस्य! सिद्धदोष कैदी की मौत पर उठे सवाल, अब मजिस्ट्रियल जांच शुरू

Gonda News: जिला कारागार में सिद्धदोषी बंदी की मौत ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के दौरान हुई इस मौत के बाद अब मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं। आखिर जेल में क्या हुआ था उस दिन? मौत के पीछे बीमारी थी या लापरवाही? उप जिलाधिकारी (सदर) को सौपी गई जांच से क्या नए खुलासे होंगे। यह जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट…

1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 06, 2025

Gonda

मंडल कारागार गोंडा फोटो सोर्स पत्रिका

Gonda News: गोंडा जिला कारागार में बंद सिद्धदोषी कैदी की मौत के मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट गोंडा के आदेश पर यह जांच उप जिलाधिकारी (सदर) द्वारा की जा रही है।

Gonda News: गोंडा जिला कारागार में सिद्धदोष बंदी शोभाराम साहू (66 वर्ष) पुत्र नीबर साहू, निवासी ग्राम छबीले पुरवा, मौजा गंगापुर, थाना कोतवाली नगर की 25 अगस्त 2025 की शाम करीब छह बजे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने 25 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए। जिसके बाद अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (सदर) को जांच अधिकारी नामित किया।

20 दिन के भीतर कारागार अधीक्षक रिपोर्ट करेंगे प्रस्तुत

आदेश के मुताबिक, जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला कारागार अधीक्षक को आदेशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के बयान एवं साक्ष्य 20 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराएं। साथ ही मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रमाणिक साक्ष्य भी उप जिलाधिकारी (सदर) के कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान मृतक के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

कोई भी व्यक्ति प्रकरण से संबंधित साक्ष्य देना चाहता है तो एक माह के भीतर प्रस्तुत कर सकता

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकरण से संबंधित कोई जानकारी या साक्ष्य देना चाहता है। तो वह एक माह के भीतर किसी भी कार्यदिवस में एसडीएम (सदर) कार्यालय गोंडा में उपस्थित होकर बयान दर्ज करा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जाएगी, ताकि बंदी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / जेल में मौत का रहस्य! सिद्धदोष कैदी की मौत पर उठे सवाल, अब मजिस्ट्रियल जांच शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लूट के विरोध पर महिला की निर्मम हत्या, इलाके में फैली सनसनी, शरीर पर चोट के निशान कुछ और कर रहे इशारा

Gonda
गोंडा

विद्युत पोल के नीचे मिला युवक का झुलसा शव, पास में रस्सा, प्लास और सेफ्टी बेल्ट जैसे उपकरण ने बढ़ाई रहस्य की गुत्थी

Gonda
गोंडा

तीन महीने बाद बड़ा झटका! यूपी में 7095 हजार शिक्षकों का ट्रांसफर रद्द, अब लौटना होगा पुराने स्कूल

Gonda
गोंडा

सनातन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा- गोंडा में गरजे महंत मिथिलेश नाथ योगी

Gonda
गोंडा

ठांय…ठांय…ठांय…भुगत मुझे मना करने का अंजाम, गोली मारकर छीन लिया विकलांग पिता का सहारा

gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.