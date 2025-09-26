बैंक जाने निकली शिक्षिका रहस्यमयी ढंग से गायब, फोटो और धमकी भरे मैसेज से मचा हड़कंप

परिजनों के अनुसार तस्वीरों में युवती बेहोश अवस्था में दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर खून जैसे धब्बे नज़र आ रहे थे। यह मैसेज और फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गए। परिजनों ने तुरंत थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। बेटी की सकुशल वापसी की गुहार लगाई। लापता युवती की मां ने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन स्कूल के बाद घर लौटती थी। लेकिन गुरुवार को वह सीधे बैंक गई। उसके बाद से संपर्क टूट गया। देर रात तक घर न लौटने और मोबाइल पर मैसेज आने से परिजन सहम गए। मां ने बेटी के साथ किसी गंभीर अनहोनी की आशंका जताई है।