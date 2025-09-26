बैंक जाने निकली शिक्षिका रहस्यमयी ढंग से गायब, फोटो और धमकी भरे मैसेज से मचा हड़कंप

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवती के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मच गया। लापता युवती पास के एक निजी विद्यालय में पढ़ाने का कार्य करती थी। जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय यह शिक्षिका दोपहर में बैंक के काम से घर से निकली थी। लेकिन देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी इसके बाद परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। तभी उनके मोबाइल पर युवती की तस्वीरें और धमकी भरे संदेश आए है। जिससे परिजन काफी परेशान है।
परिजनों के अनुसार तस्वीरों में युवती बेहोश अवस्था में दिखाई दे रही थी। उसके शरीर पर खून जैसे धब्बे नज़र आ रहे थे। यह मैसेज और फोटो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गए। परिजनों ने तुरंत थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। बेटी की सकुशल वापसी की गुहार लगाई। लापता युवती की मां ने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन स्कूल के बाद घर लौटती थी। लेकिन गुरुवार को वह सीधे बैंक गई। उसके बाद से संपर्क टूट गया। देर रात तक घर न लौटने और मोबाइल पर मैसेज आने से परिजन सहम गए। मां ने बेटी के साथ किसी गंभीर अनहोनी की आशंका जताई है।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई। थाने की टीम के साथ-साथ एसओजी भी मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस ने रात भर कई जगह छापेमारी की और कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर युवती को ढूंढ निकाला जाएगा।
इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं, परिवार अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है।