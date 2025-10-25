हाईटेंशन लाइन से चिपककर उल्टा लटका युवक, देखने वालों के उड़ गए होश, दर्दनाक मौत

मृतक की पहचान नगर कोतवाली क्षेत्र के राजा मोहल्ला, नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय मोहम्मद जैद के रूप में हुई है। जैद पेशे से प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन था। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब साढ़े आठ बजे स्विच यार्ड के अंदर उसकी लाश पोल में फंसी मिली। उसकी दोनों टांगे पोल में फंसी थीं। जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे लटक रहा था। करंट लगने की वजह से वह पोल से चिपक गया था। जानकारी के अनुसार जैद नशे का आदी था। आशंका जताई जा रही है कि वह नशे की हालत में उपकेंद्र के अंदर घुस गया। जिससे वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कि वह वहां किस मकसद से गया था। और पोल पर क्यों चढ़ा।