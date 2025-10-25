हाईटेंशन लाइन से चिपककर उल्टा लटका युवक, देखने वालों के उड़ गए होश, दर्दनाक मौत

घटना के बाद जांच करती पुलिस
गोंडा जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित विद्युत उपकेंद्र में 33/11 केवी हाईटेंशन लाइन से चिपककर एक युवक की मौत हो गई। युवक का शव लाइन से उल्टा लटकता देख इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लाइन बंद करवाकर शव को नीचे उतरवाया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
मृतक की पहचान नगर कोतवाली क्षेत्र के राजा मोहल्ला, नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय मोहम्मद जैद के रूप में हुई है। जैद पेशे से प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन था। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब साढ़े आठ बजे स्विच यार्ड के अंदर उसकी लाश पोल में फंसी मिली। उसकी दोनों टांगे पोल में फंसी थीं। जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा नीचे लटक रहा था। करंट लगने की वजह से वह पोल से चिपक गया था। जानकारी के अनुसार जैद नशे का आदी था। आशंका जताई जा रही है कि वह नशे की हालत में उपकेंद्र के अंदर घुस गया। जिससे वह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कि वह वहां किस मकसद से गया था। और पोल पर क्यों चढ़ा।
घटना की सूचना पर नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।
