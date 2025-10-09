CM और PM की फोटो से छेड़छाड़ कर फंसा युवक, हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया मुकदमा

गोंडा जिले के मनकापुर थाना के गांव मझेरिया के रहने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिलाउपाध्यक्ष आनंद सिंह ने शिकायत दी कि मनकापुर इलाके के पटीठ गांव के मजरे ओलीपुरवा का रहने वाला रमजान अंसारी पुत्र मुस्ताक अंसारी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक तरीके से पोस्ट किया।

7 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े छह बजे आनंद सिंह जब फेसबुक देख रहे थे। तभी उनकी नजर रमजान की इस पोस्ट पर पड़ी। उन्होंने बताया कि तस्वीर में किए गए बदलाव अत्यंत आपत्तिजनक थे। इससे प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह हरकत हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। जिसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है।