Jaipur SMS Fire

गोंडा

CM और PM की फोटो से छेड़छाड़ कर फंसा युवक, हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया मुकदमा

एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाली। तो बड़ा बवाल मच गया। हिंदू युवा वाहिनी के एक पदाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 09, 2025

Gonda

फोटो मनकापुर कोतवाली सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस मामले में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष और बीजेपी के झिलाही मंडल के मंत्री की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

गोंडा जिले के मनकापुर थाना के गांव मझेरिया के रहने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिलाउपाध्यक्ष आनंद सिंह ने शिकायत दी कि मनकापुर इलाके के पटीठ गांव के मजरे ओलीपुरवा का रहने वाला रमजान अंसारी पुत्र मुस्ताक अंसारी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक तरीके से पोस्ट किया।
7 अक्टूबर की शाम करीब साढ़े छह बजे आनंद सिंह जब फेसबुक देख रहे थे। तभी उनकी नजर रमजान की इस पोस्ट पर पड़ी। उन्होंने बताया कि तस्वीर में किए गए बदलाव अत्यंत आपत्तिजनक थे। इससे प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह हरकत हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। जिसके चलते लोगों में रोष व्याप्त है।

प्रभारी निरीक्षक बोले- केस दर्ज कर जांच की जा रही

इस संबंध में मनकापुर कोतवाल निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर रमजान अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Published on:

09 Oct 2025 09:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / CM और PM की फोटो से छेड़छाड़ कर फंसा युवक, हिंदू युवा वाहिनी ने दर्ज कराया मुकदमा

