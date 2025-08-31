पत्नी से विवाद के बाद युवक ने सरयू नहर में लगाई छलांग, तलाश में जुटी टीम, अब तक नहीं चला पता

गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरे पाठक के मजरा अडबडवा के रहने वाले बच्चा लाल प्रजापति का 35 वर्षीय पुत्र अनोखी लाल ऊर्फ पिंटू प्रजापति शनिवार शाम घर से मंगल नगर बाजार के लिए गया हुआ था। बताया जाता है कि घर पर पत्नी से उसका विवाद हुआ था। जिसके बाद खरगूपुर थाना क्षेत्र के मंगल नगर पुल के सरयू नहर खण्ड चार में डूब जाने पर की सूचना लोगों ने परिजनों व पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस, गोताखोर व एनडीआरएफ की टीम से युवक की तलाश शुरू की परन्तु बीस घंटा बीत जाने के बाद ही नहीं मिली।

इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक युवक के सरयू नहर खण्ड चार में डूब जाने की सूचना मिली है। युवक की तलाश गोताखोर व एनडीआरफ टीम द्वारा की जा रही है। अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है।