हेलीकॉप्टर की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बृजभूषण को याद आई 6 साल की मुस्लिम बच्ची, जानिए क्या कहा?

बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को बिहार में एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह (जदयू) के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने भोजपुर में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद हेलिकॉप्टर से दिनारा विधानसभा क्षेत्र की ओर रवाना हुए। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज हवाओं और घने बादलों के कारण दृश्यता लगभग खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि पायलट को सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सौभाग्य से उनके साथ एक इंजीनियर भी मौजूद थे। जिन्होंने हालात का आंकलन किया। और तुरंत आपातकालीन लैंडिंग का सुझाव दिया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए खेत में हेलिकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। उतरने के दौरान बिजली के तार सबसे बड़ी चुनौती थे। लेकिन पूरी टीम ने धैर्य से काम लिया। स्थानीय ग्रामीणों और प्रशासन की मदद से सभी सुरक्षित रहे।