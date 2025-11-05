Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

‘धुर विरोधी’ या ‘पुराने दोस्त’? एयरपोर्ट पर अखिलेश और केशव की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

पटना एयरपोर्ट पर यूपी की सियासत के दो धुर विरोधी जब आमने-सामने आए तो माहौल ही बदल गया। विधानसभा में तल्ख़ बहस करने वाले अखिलेश और केशव की मुस्कुराहट ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा गया है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 05, 2025

Akhilesh yadav

अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फोटो सोर्स वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट

राजनीति की दुनिया में कहा जाता है। यहां न तो दोस्ती स्थायी होती है। न दुश्मनी। कुछ ऐसा ही नजारा मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश के दो धुर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अचानक आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच हुई हंसी-मजाक और मुस्कुराहटों का यह छोटा सा पल अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले मंगलवार को प्रचार का शोर थमने के बाद कई दिग्गज नेता वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पटना एयरपोर्ट पर केशव मौर्य और अखिलेश यादव का सामना हुआ। यूपी विधानसभा में तल्ख बहस और तीखी टिप्पणियों के बाद यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। हालांकि इस मुलाकात का माहौल बिलकुल अलग था।दोनों हंसते हुए एक साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आए।

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रिया

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूजर्स ने अपनी-अपनी राय जाहिर करनी शुरू कर दी। किसी ने इसे ‘राजनीतिक परिपक्वता’ बताया, तो किसी ने तंज कसते हुए लिखा—“राजनीति में कोई स्थायी विरोधी नहीं होता।” वहीं कुछ लोगों ने मजे लेते हुए लिखा—अखिलेश भैया भी केशव जी के पीछे मुस्कुरा रहे हैं।

सियासी मंचों पर तीखी नोक झोक, मंच के नीचे मुस्कुराहट

राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक-दूसरे के बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान दोनों कई बार तीखे शब्दों में भिड़ चुके हैं। पिछले मई में सदन में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच-बचाव करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि सियासी मंचों पर भले ही दोनों नेता एक-दूसरे पर हमला करने का कोई मौका न छोड़ते हों, लेकिन निजी मुलाकात में उनका यह ‘मित्रवत अंदाज़’ राजनीति की उस सच्चाई को उजागर करता है। जहां मंच पर तलवारें खींची जाती हैं। मंच के नीचे मुस्कुराहटें बांटी जाती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Nov 2025 12:56 pm

Published on:

05 Nov 2025 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / ‘धुर विरोधी’ या ‘पुराने दोस्त’? एयरपोर्ट पर अखिलेश और केशव की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय, अगले 24 घंटे में फिर मौसम ले सकता यू टर्न, IMD latest update

Weather forecast
गोंडा

15 करोड़ के टेंडर पर 15 प्रतिशत कमीशन का खेल! बीएसए समेत तीन अफसरों पर एंटी करप्शन कोर्ट का शिकंजा

Gonda
गोंडा

एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 27 उपनिरीक्षक का ट्रांसफर, तीन लाइन हाजिर, जाने किसे कहां मिली तैनाती

Gonda
गोंडा

अब पंचायत चुनाव में फर्जी वोट डालने वालों की खैर नहीं, आयोग ला रहा स्मार्ट मोबाइल एप, मतदान स्थल पर ही पकड़ जाएंगे

Panchayat election
गोंडा

आज सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद, जाने वजह

Public holiday
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.