‘धुर विरोधी’ या ‘पुराने दोस्त’? एयरपोर्ट पर अखिलेश और केशव की मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक-दूसरे के बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान दोनों कई बार तीखे शब्दों में भिड़ चुके हैं। पिछले मई में सदन में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीच-बचाव करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि सियासी मंचों पर भले ही दोनों नेता एक-दूसरे पर हमला करने का कोई मौका न छोड़ते हों, लेकिन निजी मुलाकात में उनका यह ‘मित्रवत अंदाज़’ राजनीति की उस सच्चाई को उजागर करता है। जहां मंच पर तलवारें खींची जाती हैं। मंच के नीचे मुस्कुराहटें बांटी जाती हैं।