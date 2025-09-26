Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

गोंडा में सहायक अध्यापक की रहस्यमयी मौत, कुर्सी पर मिला शव, घर से उठी तेज दुर्गंध से खुला राज

गोंडा के वजीरगंज में किराए के मकान में रह रहे सहायक अध्यापक का शव संदिग्ध हालात में मिला। करीब एक हफ्ते तक घर बंद रहने के बाद दुर्गंध उठी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शिक्षक मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 26, 2025

Gonda
मृतक शिक्षक की फाइल फोटो

गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बालेश्वरगंज बाजार में एक शिक्षक की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय दुर्गेश कुमार शुक्ल के रूप में हुई है। जो मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे। वह वजीरगंज क्षेत्र में किराए के मकान में अकेले रहते थे। वे नवाबगंज विकासखंड के हरिहरपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे।

सहायक अध्यापक दुर्गेश शुक्ल लोगों के अनुसार शराब के आदी थे। अक्सर अकेले ही रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि 17 सितंबर को उनका बेटा अमन शुक्ल उनसे मिलने आया था। अगले ही दिन वापस लौट गया। इसके बाद से किसी ने दुर्गेश को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। समय बीतने के साथ पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी। संदेह होने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।
25 सितंबर को मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की से झांककर देखा तो दुर्गेश का शव कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठे अवस्था में मिला। तुरंत दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया।पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पत्नी नीलम शुक्ल भी सूचना पाकर गोंडा पहुंचीं। शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे बेटे अमन शुक्ला ने बताया कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। कमरे से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। अमन ने स्पष्ट किया कि उनके पिता लंबे समय से शराब की लत से जूझ रहे थे। फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानते हुए मामले की जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलेगा मौत का राज

इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। अकेलेपन और नशे की आदतों के कारण कई बार लोग समय से मदद न मिलने पर ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोंडा में सहायक अध्यापक की रहस्यमयी मौत, कुर्सी पर मिला शव, घर से उठी तेज दुर्गंध से खुला राज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.