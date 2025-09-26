गोंडा में सहायक अध्यापक की रहस्यमयी मौत, कुर्सी पर मिला शव, घर से उठी तेज दुर्गंध से खुला राज

सहायक अध्यापक दुर्गेश शुक्ल लोगों के अनुसार शराब के आदी थे। अक्सर अकेले ही रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि 17 सितंबर को उनका बेटा अमन शुक्ल उनसे मिलने आया था। अगले ही दिन वापस लौट गया। इसके बाद से किसी ने दुर्गेश को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। समय बीतने के साथ पड़ोसियों को घर से तेज दुर्गंध आने लगी। संदेह होने पर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

25 सितंबर को मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की से झांककर देखा तो दुर्गेश का शव कमरे के अंदर कुर्सी पर बैठे अवस्था में मिला। तुरंत दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया।पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पत्नी नीलम शुक्ल भी सूचना पाकर गोंडा पहुंचीं। शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे बेटे अमन शुक्ला ने बताया कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। कमरे से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। अमन ने स्पष्ट किया कि उनके पिता लंबे समय से शराब की लत से जूझ रहे थे। फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानते हुए मामले की जांच कर रही है।