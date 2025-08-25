Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा ! बीएसए समेत 8 पर केस, करोड़ों के घोटाले का आरोप

गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। कोर्ट के आदेश पर बीएसए समेत आठ लोगों पर फर्जी नियुक्ति और करोड़ों की हेराफेरी का केस दर्ज किया गया है। अनामिका शुक्ला प्रकरण फिर सुर्खियों में है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 25, 2025

Gonda
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फोटोसोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। न्यायालय के आदेश पर बीएसए समेत आठ लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन ने मिलकर फर्जी नियुक्तियों और वेतन भुगतान में करोड़ों रुपए का खेल किया। इस कार्रवाई से शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है।

गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पांडे ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में एक पूरा गिरोह सक्रिय है। जो युवाओं के डाटा का गलत इस्तेमाल कर फर्जी नियुक्तियों के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अनामिका शुक्ला नाम सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। शिकायत के मुताबिक, शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग कर कई जगह नियुक्तियां दिखाई गईं। असली अनामिका शुक्ला खुद बीएसए दफ्तर पहुंची और बेरोजगार होने की बात कही थी। लेकिन बाद में जांच में खुलासा हुआ कि उसी नाम से गोंडा के तरबगंज क्षेत्र स्थित भैया चंद्रभान दत्त स्मारक विद्यालय में नियुक्ति भी दिखाई गई और वेतन भी लिया गया।

ये भी पढ़ें

नाग-नागिन का कहर: सोते वक्त बिस्तर पर डसा, दो की मौत, ग्रामीणों ने लिया बदला
अमेठी
Amethi news

वेतन भुगतान की नहीं मिली फाइल, अध्यापकों के खाते में सीधे भेजा जाता था वेतन

यही नहीं, शिकायतकर्ता के अनुसार, 2017 से वेतन प्राप्त करने के बावजूद विभाग ने बाद में उसी विद्यालय में उनकी अस्थायी नियुक्ति दिखाकर वेतन भेजना जारी रखा। जनवरी 2025 में भी उनके खाते में तनख्वाह भेजे जाने का मामला सामने आया। वित्त एवं लेखाधिकारी का तर्क था कि यह सैलरी संशोधन अगस्त 2024 के आधार पर किया गया है। जबकि बीएसए कार्यालय का कहना है कि वेतन भुगतान की कोई फाइल या प्रस्ताव उनके स्तर से जारी नहीं हुआ।
जांच के दौरान साफ हुआ कि वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय सीधे अध्यापकों के खाते में भुगतान करता रहा। इससे यह शक और गहरा हो गया। विभाग के भीतर से ही फर्जीवाड़ा कराया जा रहा था।

दर्ज हुआ मुकदमा

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर बीएसए अतुल कुमार तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, अनुपम पांडे, पटल लिपिक सुधीर सिंह, विद्यालय प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडे, प्रधानाचार्य, अनामिका शुक्ला और एक अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एएसपी बोले- 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कुल सात नामजद लोगों पर सरकारी दस्तावेजों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के तहत केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 03:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा ! बीएसए समेत 8 पर केस, करोड़ों के घोटाले का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.