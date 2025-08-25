बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा ! बीएसए समेत 8 पर केस, करोड़ों के घोटाले का आरोप

गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पांडे ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में एक पूरा गिरोह सक्रिय है। जो युवाओं के डाटा का गलत इस्तेमाल कर फर्जी नियुक्तियों के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अनामिका शुक्ला नाम सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। शिकायत के मुताबिक, शैक्षिक अभिलेखों का दुरुपयोग कर कई जगह नियुक्तियां दिखाई गईं। असली अनामिका शुक्ला खुद बीएसए दफ्तर पहुंची और बेरोजगार होने की बात कही थी। लेकिन बाद में जांच में खुलासा हुआ कि उसी नाम से गोंडा के तरबगंज क्षेत्र स्थित भैया चंद्रभान दत्त स्मारक विद्यालय में नियुक्ति भी दिखाई गई और वेतन भी लिया गया।