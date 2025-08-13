बृजभूषण बोले- देश का नेता संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करता, इनके बयान दुश्मन देश में बड़े चाव से पढ़े जाते

Brijbhushan Singh: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के कुशासन या फिर अहंकार का सामना केवल बीजेपी कर रही है। देश की जनता को पहली बार कांग्रेस के अहंकार का सामना करना पड़ा। जब इंदिरा गांधी ने देश में हाईकोर्ट के निर्णय को नकारते हुए इमरजेंसी लगाई। उस दर्द को चाहे लालू प्रसाद यादव या फिर अखिलेश के पिता नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इन लोगों ने उस दौर के दर्द को झेला है। आज देश में जो झूठ का माहौल बनाया जा रहा है। उसके नेता का नाम राहुल गांधी है। यह देश का दुर्भाग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में इनके कारनामे उजागर हो रहे हैं। लेकिन उनका वही पुराना राग चल रहा है। मैया मैं तो चंद खिलौना लाऊ।