बृजभूषण बोले- पाकिस्तान सिर्फ बम फोड़ने में माहिर, भारत ने दिखाया असली दम’ राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान

गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित नंदनी महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारत-पाक मैच, बिहार चुनाव और लद्दाख विवाद पर बेबाक बयान दिया। कहा- पाकिस्तान आतंकियों की मदद करता है। हमारे खिलाड़ी पीड़ितों की।

2 min read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Sep 29, 2025

Brijbhushan

भाजपा नेता बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित नंदनी महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को गरिमा व उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह रहे। उन्होंने जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में छात्रों व अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ी रही।

बृजभूषण सिंह ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत-पाक के बीच मैच ही न होने की बात करते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर जनभावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों ने ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों लेने से परहेज कर देश की अस्मिता का मान बढ़ाया है। "हमारे खिलाड़ी पीड़ितों की मदद करते हैं। जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है। यही दोनों देशों के चरित्र का फर्क है। पूर्व सांसद ने कहा।

पाकिस्तान केवल बम फोड़ने में माहिर, जनता के लिए बजट नहीं आतंकियों के लिए खुला खजाना

पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां जनता की मदद के लिए बजट नहीं है। लेकिन आतंकियों के लिए फंड की कमी नहीं होती। यही वजह है कि पाकिस्तान आज हर क्षेत्र में पिछड़ चुका है। केवल बम धमाकों के लिए कुख्यात रह गया है।

बिहार में कांग्रेस सरकार आने की कोई संभावना नहीं

बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने की कोई संभावना नहीं है। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है। जहां कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ रही हो। इसलिए उनके वादे सिर्फ जनता को बहकाने तक सीमित हैं।

लद्दाख मामले पर राहुल गांधी के अपने विचार

लद्दाख विवाद पर राहुल गांधी के बयान पर पूर्व सांसद ने कहा कि यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं। लद्दाख में हाल की घटनाओं से पर्यटन को नुकसान पहुंचा है। जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

Published on:

29 Sept 2025 06:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / बृजभूषण बोले- पाकिस्तान सिर्फ बम फोड़ने में माहिर, भारत ने दिखाया असली दम' राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

गोंडा

उत्तर प्रदेश

