बृजभूषण बोले- पाकिस्तान सिर्फ बम फोड़ने में माहिर, भारत ने दिखाया असली दम’ राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान

बृजभूषण सिंह ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत-पाक के बीच मैच ही न होने की बात करते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर जनभावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों ने ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों लेने से परहेज कर देश की अस्मिता का मान बढ़ाया है। "हमारे खिलाड़ी पीड़ितों की मदद करते हैं। जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है। यही दोनों देशों के चरित्र का फर्क है। पूर्व सांसद ने कहा।