भैंस हुई बेकाबू ! चारा डालते वक्त युवक पर टूटी आफत, अस्पताल में तोड़ा दम

गोंडा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के अहिरन पुरवा गांव में गुरुवार सुबह एक हृदयविदारक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियाँ छीन लीं। सुबह का समय था। जब रोज की तरह 35 वर्षीय रामेश्वर अपने दरवाजे पर बंधी भैंस को नाद पर चारा देने के लिए खोलने गए थे। लेकिन इसी रोजमर्रा की दिनचर्या ने उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल बन गया। जैसे ही उन्होंने खूंटा खोला, भैंस अचानक बेकाबू होकर उन पर टूट पड़ी। तेज़ सींगों और ज़ोरदार टक्कर से रामेश्वर ज़मीन पर गिर पड़े। परिवार वालों ने उनकी चीख सुनकर दौड़ लगाई। किसी तरह भैंस को खदेड़ते हुए रामेश्वर को छुड़ाया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें आनन-फानन में अस्पताल पहुँचाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि रामेश्वर की सांसें थम चुकी हैं। यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी और छोटे बच्चों की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि यह हादसा भैंस के अचानक आक्रामक होने से हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।