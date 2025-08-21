फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी के मामले में आयुक्त का बड़ा एक्शन,अपर आयुक्त को सौंपी जाँच

गोंडा जिले में देवीपाटन मंडल के आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त द्वारा एक गंभीर शिकायत की जाँच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता अनवर खाँ पुत्र काबिर हुसैन खाँ निवासी राजापुर पूरे अकराम, थाना धानेपुर ने आरोप लगाया है। कि मो. शाहबुद्दीन, सहायक अध्यापक, आलिया, मदरसा दारुल उलूम हबीबुर्रजा, देवरिया अलावल बग्गीरोड रोड गोंडा द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्रों में हेरफेर कर नौकरी प्राप्त की गई है। अनवर खाँ ने अपने शिकायती पत्र में कहा है। कि मोहम्मद शाहबुद्दीन ने फर्जीवाड़ा और कूटरचित दस्तावेज़ों के आधार पर नौकरी हासिल की। इस शिकायत पर आयुक्त देवीपाटन मंडल ने संज्ञान लेते हुए अपर आयुक्त कमलेश चन्द्र को मामले की जाँच सौंपी है। अपर आयुक्त ने संबंधित सहायक अध्यापक को नोटिस जारी करते हुए 27 अगस्त 2025 की अपराह्न 4 बजे तक उनके कार्यालय उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण व साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय पर उपस्थित होकर ही मामले की निष्पक्ष जाँच आगे बढ़ सकेगी।