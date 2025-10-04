Patrika LogoSwitch to English

भाजपा प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस का हंगामा, एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के विवादित बयान पर कड़ा विरोध जताया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शाहिद अली कुरेशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली नगर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मुकदमा दर्ज करने के साथ राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 04, 2025

Gonda

नगर कोतवाली में ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा जिले के शहर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए नगर कोतवाली में ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक टीवी चैनल की बहस के दौरान पिंटू महादेव ने कांग्रेस सांसद व नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। आरोप है कि उन्होंने राहुल गांधी की हत्या से जुड़ा ऐसा जिक्र किया। जिससे न केवल उनकी सुरक्षा को खतरा है। बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान हुआ है।

कांग्रेसजनों ने मांग की कि पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके बयान की जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही पार्टी नेताओं ने भारत सरकार से यह भी अपील की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद अली कुरेशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे। इस दौरान माहौल गंभीर नजर आया। ज्ञापन देने वालों में सुभाष चंद्र पांडे, हनुमान प्रसाद, सैय्यद अब्दुल मुजीब, शिवकुमार दुबे, वसीम सिद्दीकी, विनय प्रकाश त्रिपाठी, महमूद अहमद, शाहिद अंजुम, जरनील हयात, हरिराम वर्मा, रिजवान टेलर, भगवती प्रसाद सोनी, मो. तैयब, जकी अहमद, संतोष तिवारी, अब्दुल वहाब, इरफान, जाकिर, शहजादे मेवाती, घनश्याम बाबा, सैफ सिद्दीकी, राधाकुंड, बंसीलाल, अनुपम धर द्विवेदी, दीपक मिश्रा, रामराज सिंह, प्रदुम्न शुक्ला, रामजनक वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि इस तरह की भाषा और धमकी से लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार हो रहा है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

04 Oct 2025 05:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / भाजपा प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस का हंगामा, एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग

Public Holiday: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, योगी सरकार ने की घोषणा बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गोंडा

बीजेपी सांसद बोले – बसपा का दौर खत्म, राहुल गांधी यूपी से सीखें, हिंदू राष्ट्र को लेकर दिया बड़ा बयान

Gonda
गोंडा

IMD Alert: बारिश ने पकड़ी रफ्तार बनारस में टूटा 125 वर्ष का रिकॉर्ड, इन जिलों में दो दिन बहुत भारी बारिश

Imd Alert
गोंडा

ख्वाहिश नहीं पूरी की तो पत्नी ने लगाई फांसी, 2 माह की मासूम बेटी के सिर से उठा मां का साया, डेढ़ साल पहले किया था प्रेम विवाह

Gonda
गोंडा

2195 दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 जोनल 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती

Gonda
गोंडा
