भाजपा प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस का हंगामा, एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग

कांग्रेसजनों ने मांग की कि पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके बयान की जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही पार्टी नेताओं ने भारत सरकार से यह भी अपील की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष शाहिद अली कुरेशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे। इस दौरान माहौल गंभीर नजर आया। ज्ञापन देने वालों में सुभाष चंद्र पांडे, हनुमान प्रसाद, सैय्यद अब्दुल मुजीब, शिवकुमार दुबे, वसीम सिद्दीकी, विनय प्रकाश त्रिपाठी, महमूद अहमद, शाहिद अंजुम, जरनील हयात, हरिराम वर्मा, रिजवान टेलर, भगवती प्रसाद सोनी, मो. तैयब, जकी अहमद, संतोष तिवारी, अब्दुल वहाब, इरफान, जाकिर, शहजादे मेवाती, घनश्याम बाबा, सैफ सिद्दीकी, राधाकुंड, बंसीलाल, अनुपम धर द्विवेदी, दीपक मिश्रा, रामराज सिंह, प्रदुम्न शुक्ला, रामजनक वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि इस तरह की भाषा और धमकी से लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार हो रहा है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।